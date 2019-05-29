Новый Избирательный кодекс: в Раде озвучили прогноз

Полтора года назад парламент принял проект Избирательного кодекса в первом чтении. Фото: zaxid.net

В следующий вторник, 4 июня, Верховная Рада может начать работу над вторым чтением законопроекта о новом Избирательном кодексе.

Об этом после заседания комитета по вопросам правовой политики и правосудия сообщил его член Александр Черненко.

"Очевидно, со следующей пленарной недели, уже со вторника, Избирательный кодекс начнет рассматриваться в сессионном зале. Поскольку комитет не определился относительно каждой поправки, то Верховная Рада будет каждую голосовать... Прогнозирую, что это будет длительное рассмотрение - не одна пленарная неделя, возможно, две или даже три", - сказал нардеп.

Он сообщил, что народные депутаты подали 4307 поправок, еще 387 подала рабочая группа.

"Есть 2 пленарные недели в июне, 2 пленарные недели - в июле. Думаю, можем успеть [к досрочным парламентским выборам]", - отметил Черненко.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное. Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте. В ноябре 2017-го парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса.