Новые услуги в Дии, перепись населения и кибер фронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев

14 миллионов украинцев пользуются приложением Дия. Через неделю будут доступны еще больше сервисов и услуг в приложении. Можно будет изменить место регистрации и получить уведомление, если кто-то берет кредит на ваше имя. Какие еще услуги станут доступны, почему не стоит бояться утечки данных и когда ждать Facebook в Украине в интервью Gazeta.ua рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

До прихода в правительство Михаил Федоров занимался ІТ-бизнесом. 2015-го основал и стал гендиректором компании SMMSTUDIO. В предвыборном штабе Владимира Зеленского отвечал за направление цифровых технологий. В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа", но пошел работать в правительство. На должность вице-премьера — министра цифровой трансформации назначен 29 августа 2019 года.

Какие нововведения готовит Минцифра в этом году?

Сейчас готовимся к Diia.Summit, который состоится 8 февраля. Будем представлять новые онлайн-услуги на портале и в приложении Дия. А также проект Дия.City. Это специальный налоговый и правовой режим для технологических компаний из Украины и всего мира.

Что касается продуктов мобильного приложения и портала, то запускаем изменение места регистрации на всю страну – и в приложении, и на портале. Можно изменить место прописки в несколько кликов. Не нужно будет мужчинам ходить в военкоматы. Мы два года этим занимались. Трудно приходилось. Ибо нужно было между тысячами реестров из разных территориальных общин наладить взаимодействие. Также с военкоматами правильно построить работу. Очень сложный операционный проект. Мы на финальной стадии бета-тестирования. А запустим услугу на Diia.Summit.

Не нужно будет мужчинам ходить в военкоматы. Мы два года этим занимались

Запускаем услуги, связанные с ЗАГСами: подача заявлений на брак, получение документов по почте. Анализируем самые популярные услуги в этой сфере и их оцифровываем.

Еще представим уведомления о кредитной истории и судебных делах. Также опросы. Граждане смогут общаться с правительством через приложение Дия, давать фидбек по актуальным вопросам. Можно быстро узнать, что думают украинцы по тому или иному поводу в режиме реального времени. Пока это не формализовано, не будет иметь юридической силы. Но это, пожалуй, первый столь масштабный инструмент электронной демократии, когда миллионы украинцев смогут участвовать в опросах. Услуга для автомобилистов – запускаем пользовательский кабинет с возможностью пошерить свой технический паспорт жене или мужу через QR-код или специальную ссылку. Не нужно будет передавать физически документ.

Когда кто-то пытается взять на ваше имя кредит, можете быстро отреагировать – позвонить в банк или организацию

Как во время бета-тестирования пользователи оценили возможность получать уведомления о новых кредитах?

Только за первую неделю от запуска такой функции 400 тысяч украинцев получили более 800 тысяч уведомлений. По состоянию на конец января мы уже направили в Дие 2,6 млн. пушей о пересмотре или изменениях в кредитной истории. Услуга оказалась масштабной и актуальной. По нашим оценкам и обратной связи, люди довольны. Когда вы получаете кредит, то мгновенно приходит уведомление в Дии. Даже работники банков, которые выдают ссуды, сами удивлены, как быстро это происходит. А насчет мошеннических схем, когда кто-то пытается взять на ваше имя кредит, можете быстро отреагировать – позвонить в банк или организацию. Приходит и сообщение, и контакты. Так вы можете остановить этот процесс. Эта услуга эффективна в борьбе с мошенниками.

Вы анонсировали, что готовите проект, по которому можно будет подать заявление в полицию онлайн. На каком этапе он сейчас?

В этом году будем работать и над этим проектом. Сейчас анализируем качество услуги на сегодня, как сделать ее удобной и понятной, чтобы по законам подать заявление можно было в приложении и на портале.

Сотни тысяч человек ежемесячно меняют место регистрации

Из всех тестируемых проектов, который наиболее востребован?

Изменение места регистрации. Сотни тысяч человек ежемесячно меняют место регистрации. Но пока это сложный бюрократизированный процесс: нужно ходить в ЦНАПы, военкоматы, госорганы. Это занимает много времени. Если мы это запустим в Дии в удобном формате и люди будут пользоваться, то разгрузим ЦНАПы. Тогда по всей стране граждане старшего возраста, пока не пользующиеся гаджетами, смогут в ЦНАПАх получать услуги без очередей. Хотя на сегодняшний день Центрами предоставления админуслуг уровень удовлетворенности 93 процента. Это гораздо больше, чем во многих бизнесах. Дия.City – это тот топпродукт, который должен продавать Украину в мире

Когда это станет доступно?

С 8 февраля на портале и в приложении. В ходе Diia.Summit мы откроем все новые услуги. Вторая часть будет презентация Дия.City. Компании смогут подать заявку на резидентство.

Дия.City – это специальный экономический и правовой режим с одними из лучших налоговых условий во всем мире для IT и креативного бизнеса, для стартапов. Для резидентов Дия.City будут действовать в пять раз более низкие налоги по сравнению с тем, если компания платит все по общей системе налогообложения. Еще до запуска режима уже есть десятки топовых компаний, которые готовы стать резидентами Дия.City. В частности, Lyft и Glovo. Обращаются не только украинские компании, но и международные. Готовы заходить в Украину, открывать здесь свои R&D-центры. Это говорит о том, что Дія.City – это тот топпродукт, который должен продавать Украину в мире. Украину уже знают в мире благодаря профессиональным айтишникам, работающим в Google, Netflix, Facebook, Amazon и Microsoft. Но у нас есть потенциал для развития не только аутсорсинговых компаний, но и продуктовых. В Украине должно появиться еще больше "единорогов". Таких как GitLab или Grammarly. И именно Дия.City создаст все условия для того, чтобы о нашей стране говорили, во-первых, как о стране стартапов. Во-вторых, как о стране с лучшим налоговым режимом для технологических компаний. Это значительно усилит бренд Украины как цифрового государства.

Заблокировали бот в телеграмме, который с 2019 года выдавал по запросу персональную информацию

В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие. Вы тогда объяснили, что данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала из-за хакерской атаки работа некоторых сайтов, а не реестры с данными. Теперь вроде бы в даркнете продают данные пользователей. Как это может быть?

Порталом Дия пользуется 13 миллионов человек. Приложением – почти 14 миллионов. Конечно, любую информацию о каких-то базах данных, которые уже 30 лет продаются в интернете, люди начинают ассоциировать и переживать. Но мы помогаем Киберполиции и СБУ блокировать ресурсы, продающие старые персональные данные. К примеру, на прошлой неделе заблокировали такой бот в телеграмме, который с 2019 года выдавал по запросу персональную информацию.

Во время атаки портал выключали, потому что это была задача СБУ и Госспецсвязи. Многие сайты отключали. Потому что один из векторов атаки был из-за разработчика этих ресурсов, и он запускал отдельные сервисы на портале. По информации СБУ и Киберполиции, атака была на информационные сайты. Они не связаны с базами данных. Утечки информации не было.

Приложение Дия не хранит персональные данные граждан. Это мост, который объединяет между собой разные реестры

Звонил ли вам Владимир Зеленский, когда произошла хакерская атака?

Да. Узнавал, что происходит. Я был в связи с Офисом президента, с премьером, Верховной Радой.

Многие украинцы до сих пор не устанавливают Дию, потому что боятся, что их данные украдут или используют. Откуда такая неуверенность?

Приложение Дия не хранит персональные данные граждан. Это мост, объединяющий между собой разные реестры. Каждый раз, когда вы авторизуетесь, документы подтягиваются по запросу. Это каждый раз заново происходит.

Есть план, который нужно сделать, чтобы построить более прочную систему киберустойчивости в Украине. За это в нашем государстве отвечает Госспецсвязь. Мы от правительства подключены к этому процессу. Должны быть готовы к тому, что это новый вызов. Постоянно в мире будут появляться новые формы атак. Надо больше инвестировать в это направление и взаимодействовать с частным сектором. Провести реформу ИТ-образования. Идет реальная война, и это новый киберфронт.

Когда любое должностное лицо проверяет ваши персональные данные, вы получаете уведомления в Дии

Почему украинцы оказались не готовы к этому?

Людей нужно обучать базовой цифровой грамотности и кибербезопасности. Наших должностных лиц всех уровней, в том числе. Многие письма приходят на почту чиновникам с разным опасным спамом. Поэтому в Дии мы хотим запустить услугу еЗащита. Это отдельный раздел в приложении, где простым языком будем рассказывать, что нужно ставить надежный пароль на телефон, что требуется двухфакторная аутентификация на почте и в соцсетях. Не нужно открывать подозрительные письма от неизвестных адресатов. Это основные правила.

Моя цель – чтобы когда любое должностное лицо проверяет ваши персональные данные, вы получаете уведомления в Дии. Если кто-то открывает ваши данные в том же медицинском реестре, то вам приходит уведомление, кто это делает. И если вы не обращались к врачу, тогда вопрос зачем он это делает. И можете заблокировать или узнать подробности.

Вы тестировали этот проект. На каком этапе?

Сейчас запустили первые этапы. Когда вы авторизуетесь на портале, то подтягивается информация о вашем земельном участке, бизнесе, квартире. И отдельно уведомление запустили. Понемногу, где можем что-то сделать, делаем.

Компания Apple открыла офис в Украине. Мы сейчас работаем над концепцией переписи населения

Недавно петиция к президенту Владимиру Зеленскому об открытии в Украине офисов Facebook, Google и YouTube набрала 25 тыс. голосов. Ее должен рассмотреть президент. Почему Facebook, Google и YouTube до сих пор не перенесли офисы из России? Может, продолжаться переговоры об этом?

Полностью поддерживаю желание украинцев, чтобы офисы этих компаний были у нас. Делаю все возможное.

Работает офис от Google в Киеве. Мы во время визита президента в США в сентябре прошлого года общались с руководством компании Google. Также была видеоконференция с руководителем Facebook. Приглашали их в Украину. Ключевая

проблема в том, что наша энергия, желание и возможности привлечь эти компании совпали с пандемией. Эти компании, напротив, уменьшают количество сотрудников в разных странах, работают удаленно. Развитие сетей офисов у них на паузе. Компания Apple открыла офис в Украине. Мы сейчас работаем над концепцией переписи населения. Они завозят легальную технику в Украину. Google тесно сотрудничает с нами. Выйдем из пандемии и эти офисы будут появляться в Украине. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров: "В этом году планируем за государственные средства учить ІТ-специальностей. Будем платить половину за обучение украинцев на ІТ-курсах"

При переписи решается очень много проблем. Например, актуализируется реестр зданий всей страны, адресный реестр

На каком этапе проект переписи населения с Apple? Какой бюджет предусмотрели?

Все будет проходить в три этапа. Первый – верификация данных в реестрах. Чтобы граждане зарегистрировались на портале или в приложении, часть информации подтягивалась из реестров. Второй – онлайн-раунд. От него зависит, как активен третий этап. С точки зрения экономии бюджета очень хорошо будет, если большое количество украинцев пройдут онлайн-раунд, чтобы не тратить средства на технику, на оплату труда службе переписи. Третий – обход переписчиков по домам украинцев. При переписи решается очень много проблем. К примеру, актуализируется реестр зданий всей страны, адресный реестр. Появляется реальная система координат, происходящая в нашей стране. Это важный шаг аудита страны. После этого увидим, что можно и социологию более качественно проводить, потому что выборка изменится. И это позволит перечислить ВВП на душу населения. Этот показатель увеличится. Потому что сейчас он фактически фиксируется на данных переписи, которой 20 лет. Появятся показатели, на которые можно опираться на принятие управленческих решений. Также и для международных партнеров, чтобы понимать точку А, в которой мы находимся и что делать дальше, чтобы страна развивалась.

Когда начнётся первый этап?

Верификация данных стартует в этом году. Для украинцев это будет неощутимо. А онлайн перепись – в 2023 году. Пока не можем говорить о конкретной дате. Еще нужны изменения в закон. Решение должно быть принято парламентом.

Хотим, чтобы люди не стояли в очередях и не болели. Чтобы украинцы в селах могли получать услуги на уровне жителей столицы

Были желающие купить в Дию? Во сколько оцениваете этот проект?

Нет такой задачи. Многие страны обращались и сейчас задают вопрос об этом. Но наша цель – при пандемии оцифровать самые популярные услуги. Чтобы люди не стояли в очередях и не болели. Чтобы украинцы в селах могли получать услуги на уровне жителей столицы. Помочь максимально цифровизировать образование, потому что это фундамент успешной нации.

В прошлом году вы планировали подключить все международные трассы к сети Интернет. Это не удалось. Когда это станет возможным?

31 января едем с операторами и контролирующими органами проверять качество связи после модернизации базовых станций. Посмотрим отчет, как они справились с этой задачей. По лицензиям, полученным операторами, они до конца 2022 года должны покрыть основные международные трассы в Украине и улучшить качество связи. На сегодняшний день активно развивается LTE-сеть. Продолжается подготовительная работа по внедрению 5G. Этим занимается профессиональная команда. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров: "В этом году планируем за государственные средства учить ІТ-специальностей. Будем платить половину за обучение украинцев на ІТ-курсах"

Более миллиона получили возможность впервые в жизни пользоваться фиксированным Интернетом

Мы не только занимаемся мобильной связью. В прошлом году реализовали проект интернет-субвенция – за средства бюджета подключили к высокоскоростному интернету более 6 тысяч объектов социальной инфраструктуры в 3 тысячи сел. Это школы, детские сады, амбулатории, библиотеки, дома культуры в селах. Более миллиона получили возможность впервые в жизни пользоваться фиксированным Интернетом. Это революционный проект. Наша цель – к 2024 году покрыть скоростным интернетом 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов. Это касается как оптического интернета, так и мобильного.

Когда сможем говорить о 5G в Украине более предметно?

Это зависит от регулятора. Кабмин сделает все, чтобы процесс прошел быстрее. Если мы хотим конкурировать как цифровое государство с другими странами, нам нужно 5G. Это вопрос нескольких лет.

В одном из интервью вы рассказывали, что у нас не хватает где-то 40-50 тыс. IT-специалистов каждый год, для того чтобы компании получили необходимое количество людей для активного развития. Почему компании сами не учат специалистов для себя?

Система образования не успевает приспособиться под вызовы. У нас есть четкий план – 15 шагов по трансформации ІТ-образования. Там разные направления работы. Например, предоставить возможность для вхождения бизнеса в управление университетами, развивать государственно-частное партнерство, ставить KPI ректорам, привлекающим средства, чтобы эффективно работали. Добавить в классификатор новые профессии. В этом году планируем за государственные средства обучать ІТ-специальности. Будем платить половину за обучение украинцев на ІТ-курсах.

Количество рабочих мест может увеличиться до 450 тысяч уже к 2025 году

Почему так важен проект Дия.City. Чем он особенный?

Дия.City – это один из наших важнейших проектов за два года работы Минцифры. Способен полностью изменить целую отрасль экономики и стать точкой роста других сфер. Это возможность показать всей стране на одном кейсе, каковы экономические выгоды, если снизить налоги и дать свободу предпринимателям.

Благодаря Дия.City темпы роста ІТ-сектора могут удвоиться до 40-50%. Доходы отрасли будут иметь потенциал возрасти в 2,5 раза – до $16,5 млрд. Доля ІТ-отрасли в структуре ВВП страны может увеличиться с 4% до 10%, что будет формировать базис для более стремительного перехода к инновационной, цифровой экономике.

Занятость в ІТ по меньшей мере удвоится. Число рабочих мест может увеличиться до 450 тысяч уже к 2025 году. Украина получит рост среднего креативного класса, который будет вознагражден высокими зарплатами.

Вступление в Дия.City будет по декларативному принципу — подать заявку можно будет онлайн. Соответствуешь требованиям режима – подаешь заявку – до 10 дней. Ее рассматривают – пользуешься преимуществами: выгодными налоговыми условиями, стимулами для инвестиций. Не важно, где физически расположена компания – в Киеве, Львове или Харькове.

Какой будет цифровая Украина через пять лет?

Давайте об оптимистическом сценарии. Все услуги будут онлайн, быстро и комфортно. Интернет в каждом уголке страны. Люди, которые сейчас не обладают цифровыми навыками, научились иметь смартфоны. Используют государственные и приватные услуги. Учатся онлайн. Общаются с близкими.

Цифровая экономика выросла. ВВП нашей страны уже на 20-25 процентов, а может быть, и 30 обеспечивают технологические компании. Промышленность цифровизирована. Агросфера тоже.

Цифровизация стала главным элементом развития украинских компаний, талантливых людей и привлечения всего мира в Украину.

А пессимистический сценарий, когда этого не произойдет?

Я настроен очень оптимистично, ведь процесс цифровизации уже стал необратимым. Дальше все будет только больше и лучше. В любом случае, наша команда все для этого будет делать.