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Новые провокации против кандидата Мухи: на Новобеличах устроили несколько поджогов

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Новые провокации против кандидата Мухи: на Новобеличах устроили несколько поджогов
Кандидат в нардепы Виктория Муха заявила, что поджоги в жилом районе Киева - очередная провокация перед выборами

В киевском микрорайоне Новобеличи в четверг, 18 июля, неизвестные злоумышленники устроили массовые поджоги мусорных контейнеров и подъезда в жилом доме.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила депутат Киевского городского совета, кандидат в народные депутаты по округу №218 Виктория Муха.

Муха, которая по данным соцопросов имеет наибольшие шансы победить на округе №218, убеждена, что таким образом провокации устраивают ее конкуренты. Новобеличи - это тот микрорайон, который в 2015 году выбрал ее своем депутатом в Киевсовете. Мусорные контейнеры, уничтожены поджогом, совсем недавно были установлены в микрорайоне именно по ее обращению.

Поджоги произошли на улицах Булаховского, Генерала Наумова, Подлесной и Чернобыльской. Пожар также пытались устроить в жилом доме на Булаховского, 5А, где недавно были установлены новые окна.

"За последний несколько недель я уже привыкла к различным провокациям со стороны конкурентов. Но сегодня они перешли все возможные границы. Потому на этот раз речь идет об угрозе жизни и здоровью людей... Я хочу обратиться ко всем, кто причастен к этому преступлению. Неужели вы думаете, что с такими действиями сможете одержать победу на этих выборах? Ценой поджогов? Ценой здоровья людей? На какие действия вы еще готовы?", - отметила Муха.

Кандидат уверена, что эти поджоги - очередная провокация перед выборами.

"Отчаянные действия так называемых политиков, которые не имеют никаких заслуг перед обществом. Зато способны только на провокации. Я надеюсь, что в горе-политиков, которые устроили поджоги, наконец включатся тормоза. Никакие выборы или мандат не стоят жизни или здоровья людей", - отметила Муха.

Она выразила надежду на то, что правоохранительные органы усилят патрулирование в районе, чтобы не дать злоумышленники натворить другой беды.

Отдельно Муха обратилась к жителям, которые могли видеть или зафиксировать на камеры злоумышленников. Кандидат просит присылать видео и фото ей в личные сообщения и в полицию.

Напомним, за последнюю неделю в округе №218 (части Святошинского и Оболонского районов) состоялся ряд провокаций против кандидата Виктории Мухи. Политические конкуренты организовали массовый обзвон жителей с провокационными сообщениями будто бы от имени Мухи. Кандидат заявила, что не имеет никакого отношения к такому обзвону, а ее голос совсем не похож на тот, который обращается к жителям во время звонков. Также оппоненты организовали в округе массовое распространение газет с клеветнической информацией против Мухи. Расследованием уже занимаются правоохранители.

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