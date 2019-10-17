Новые правки Геруса сохранили импорт электроэнергии из России – эксперт

Директор консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадий Кобаль: "Импортом электроэнергии из Беларуси мы спонсируем страну-агрессора". Фото: YouTube

Импортируя электроэнергию из Беларуси, мы покупаем ресурс российской генерации, тем самым спонсируя страну-агрессора.

Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua директор консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадий Кобаль.

По его словам, в среду, 16 октября, на заседании парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил пересмотреть собственное решение об импорте электроэнергии из России. Комитет решил оставить импорт из Беларуси. "При этом, надо обратить внимание на ситуацию на энергорынке дружественной нам Беларуси. Там сформировался явный энергетический дефицит. Иначе говоря, импортируя электроэнергию из Беларуси, мы покупаем ресурс российской генерации, тем самым спонсируя страну-агрессора", – пишет автор.

По мнению Кобаля монопольный экспортер электроэнергии из России компания "Интер РАО" по аналогии с "Газпромом" может пополнить инструментарий политического давления Кремля. Кроме того, импорт из России, в том числе через Беларусь, не совпадает с целью Украины об энергетической евроинтеграции.

"Нельзя исключать, что в результате сформируется пул компаний, которые будут лоббировать интересы российской компании-экспортера в Украине и активно создавать преграды для интеграции Украины с европейской энергосистемой. А это может поставить крест на присоединении к ENTSO-E в ближайшее время", - резюмирует эксперт.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон "О рынке электрической энергии" "поправки Геруса". Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным СМИ, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. По данным Белстат, Беларусь входит в двадцатку наиболее энергозависимых стран мира. Она обеспечивает себя электроэнергией за счёт поставок российского газа, не имея профицита выработки. Так, Беларусь осуществляет реэкспорт российской электроэнергии в страны Балтии. В частности, в январе-июне 2019 г. Беларусь произвела 19,4 млрд кВтч электроэнергии, потребив 18,6 млрд кВтч (96%). Экспорт составил 0,8 млрд кВтч, импорт - 12 млн кВтч.