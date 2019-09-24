Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова

Главному кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет и на сегодняшний день он является сотрудником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи", которая предоставляет платные услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

Об этом сообщает theБабель.

По информации журналистов, он занимается этой деятельностью в Украине в течение почти 10 лет.

При этом на российских сайтах, Александра Гогилашвили называют "волонтёром, собирающим деньги на помощь украинским военным на Донбассе", "русофобом" и "радикалом", а гражданин РФ, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин (директор АНО "Доброе сердце. Кубань") заявлял, что Гогилашвили высказывался о России так: "Кто к нам на Украину придёт, тот от меча и погибнет ... Украина должна быть независимой".

Кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет

На вопрос журналистов издания the Бабель, о происхождении фото Гогилашвили с Валуевым, Александр ответил, что познакомился с ним когда работал продюсером телеканала "Улыбка ребенка", тогда Николай предложил ему заниматься социальной деятельностью - бесплатными школами бокса и помощью онкобольным детям.

"Я давно занимаюсь социалкой - это не работа, это часть моей жизни. Николай предложил заниматься социалкой в продвижении его бесплатных школ бокса в Ленинградской области, плюс я занимался спортом, на том и сошлись. Вместе занимались онкобольными детьми, я привозил к ним звезд спорта и кино. Это было непростое время для меня - душевное расстройство ежедневно от увиденного и пережитого, дети, у которых не было шансов", - пояснил он.

Жена Александра, Мария Левченко длительное время работала в студии "Квартал 95".

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 25 мая 2019 принял участие в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации, которую возглавляет Гогилашвили.