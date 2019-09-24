Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5751
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8703
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2214
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3096
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3546
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
5
3
16
4
14
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Видео
Все видео
После скандала с экс-супругой Князев подал в отставку
После скандала с экс-супругой Князев подал в отставку
Квартиры на Печерске и имения: показали "скромную" жизнь судей в деле Приватбанка
Квартиры на Печерске и имения: показали "скромную" жизнь судей в деле Приватбанка
Янукович готовится к возвращению в Украину
Янукович готовится к возвращению в Украину
"Чашка премьера": Гончарук запустил еженедельный видеоблог
"Чашка премьера": Гончарук запустил еженедельный видеоблог
"Требуют взятку - звоните на горячую линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб
"Требуют взятку - звоните на горячую линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 207
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5517
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 729
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 17:40

Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова

  Комментировать

Главному кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет и на сегодняшний день он является сотрудником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи", которая предоставляет платные услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

Об этом сообщает theБабель.

По информации журналистов, он занимается этой деятельностью в Украине в течение почти 10 лет.

При этом на российских сайтах, Александра Гогилашвили называют "волонтёром, собирающим деньги на помощь украинским военным на Донбассе", "русофобом" и "радикалом", а гражданин РФ, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин (директор АНО "Доброе сердце. Кубань") заявлял, что Гогилашвили высказывался о России так: "Кто к нам на Украину придёт, тот от меча и погибнет ... Украина должна быть независимой".

  Кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет
Кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет

На вопрос журналистов издания the Бабель, о происхождении фото Гогилашвили с Валуевым, Александр ответил, что познакомился с ним когда работал продюсером телеканала "Улыбка ребенка", тогда Николай предложил ему заниматься социальной деятельностью - бесплатными школами бокса и помощью онкобольным детям.

"Я давно занимаюсь социалкой - это не работа, это часть моей жизни. Николай предложил заниматься социалкой в продвижении его бесплатных школ бокса в Ленинградской области, плюс я занимался спортом, на том и сошлись. Вместе занимались онкобольными детьми, я привозил к ним звезд спорта и кино. Это было непростое время для меня - душевное расстройство ежедневно от увиденного и пережитого, дети, у которых не было шансов", - пояснил он.

Жена Александра, Мария Левченко длительное время работала в студии "Квартал 95".

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 25 мая 2019 принял участие в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации, которую возглавляет Гогилашвили.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 61089
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18801
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 17847
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15552
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 15367
Политика
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
Экс-депутату сообщили о подозрении в хулиганстве
Экс-депутату сообщили о подозрении в хулиганстве Просмотров: 45
Трамп в ООН: Надеюсь, США не придется применять свою силу
Трамп в ООН: Надеюсь, США не придется применять свою силу Просмотров: 198
В Европарламенте создали группу "друзей Украины"
В Европарламенте создали группу "друзей Украины" Просмотров: 315
Работники МОЗ просят премьера вмешаться в конфликт
Работники МОЗ просят премьера вмешаться в конфликт 1 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 11873
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua