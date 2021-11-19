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пятница, 19 ноября 2021 10:23

Новые банкноты гривны вошли в обращение
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В пятницу, 19 ноября, Национальный банк ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом в 20 и 200 грн.

Новые банкноты посвящены 30-летию независимости Украины.

Памятная банкнота номиналом 20 грн содержит все элементы защиты банкноты образца 2018 с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской OVMI айдентики - "30 лет Независимости Украины". Тираж такой банкноты – 30 тыс. штук.

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Банкнота номиналом 200 грн включает все элементы защиты банкноты образца 2019 года с дополнительной айдентикой "30 лет Независимости Украины". Новых банкнот будет также 30 тыс.

11 ноября в обращение вошла памятная монета "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".

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