Новоизбранным депутатам раздали наборы "молодого бойца"

Новоизбранным депутатам Верховной Рады выдали пакеты с документами и значки.

После подписания присяги, нардепы получили футляр с двумя значками с надписью "Народный депутат Украины" и удостоверение, сообщает "Украинская правда".

Фото: "Українська правда"

В пакетах для депутатов подготовили Конституцию Украины, законы о депутатах и ​​о Верховной Раде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ раздобыли график работы новой Рады

В пакетах есть пособие по работе депутатов, памятка по пользованию электронной системой "Рада", блокнот и письма с надписью "Народный депутат Украины" для обращений и запросов.

Народные депутаты Верховной Рады ІХ созыва приняли присягу народу Украины. Текст присяги традиционно зачитал старейший парламентарий - 78-летний Юлий Иоффе, в парламенте представляет "Оппозиционная платформу - За жизнь".