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среда, 29 декабря 2021 04:32

"Новогоднее" заседание СНБО перенесли: назвали причину и новую дату

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&quot;Новогоднее&quot; заседание СНБО перенесли: назвали причину и новую дату
Заседание СНБО было перенесено. Фото: Укринформ

Из-за расширения перечня вопросов заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на новую дату – 30 декабря.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021", - сообщает аппарат СНБО.

Какие вопросы будут рассматриваться на заседании СНБО – пока неизвестно. Также не сообщается о времени проведения заседания.

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24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания 29 декабря.

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