Новогоднее поздравление Порошенко стало в пять раз популярнее на YouTube, чем обращение Зеленского

Новогоднее обращение пятого президента Украины Петра Порошенко стало в пять раз популярнее на YouTube, чем поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные сервиса.

По состоянию на 9 января ролик с поздравлением лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко посмотрели более 404 тыс. пользователей YouTube.

В свою очередь обращение действующего президента Владимира Зеленского посмотрели более 72 тыс. человек.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на участников съемок сообщали, что поздравление Владимира Зеленского снимали три дня. Более того, некоторые участники жаловались, что были вынуждены туда прийти, поскольку им поступил приказ.