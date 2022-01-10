Новогоднее поздравление Порошенко стало в пять раз популярнее на YouTube, чем обращение Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 99
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 20205
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1512
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 18756
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 12663
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 6273
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 846
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2511
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1728
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3600
Фото
Все фото
19
6
6
3
5
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
&quot;Опора&quot; напомнила Зеленскому об обещаниях
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
Президент с народом: Зеленский стал звездой &quot;Буковеля&quot;
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
Видео
Все видео
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4680
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3645
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 450
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 14:01

Новогоднее поздравление Порошенко стало в пять раз популярнее на YouTube, чем обращение Зеленского

  Комментировать
 

Новогоднее обращение пятого президента Украины Петра Порошенко стало в пять раз популярнее на YouTube, чем поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные сервиса.

По состоянию на 9 января ролик с поздравлением лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко посмотрели более 404 тыс. пользователей YouTube.

В свою очередь обращение действующего президента Владимира Зеленского посмотрели более 72 тыс. человек.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на участников съемок сообщали, что поздравление Владимира Зеленского снимали три дня. Более того, некоторые участники жаловались, что были вынуждены туда прийти, поскольку им поступил приказ.

Думка
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новогоднее поздравление Порошенко стало в пять раз популярнее на YouTube, чем обращение Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 20196
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 18747
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 15345
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 13186
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 12654
Политика
НАТО не пойдет на компромиссы с РФ касательно членства Украины - Столтенберг
НАТО не пойдет на компромиссы с РФ касательно членства Украины - Столтенберг Просмотров: 288
Суд принял новое решение по Медведчуку
Суд принял новое решение по Медведчуку Просмотров: 873
В маске со стаканом воды: Зеленский поделился фото из рабочего кабинета
В маске со стаканом воды: Зеленский поделился фото из рабочего кабинета
7
 Просмотров: 558
Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности
Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности Просмотров: 441
Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие
Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие 1 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Голосов: 1315
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть