Новинский внес за Богатыреву 6 млн залога

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - за життя" Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Об этом он сказал в комментарии "УНИАН".

"Уже внесли", - ответил Новинский на вопрос относительно залога за Богатыреву.

На уточнение, он ли лично внес залог, Новинский сказал: "Да".

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Экс-министра здравоохранения времен президента-беглеца Виктора Януковича Раису Богатыреву задержали в аэропорту "Киев" 27 августа. Она - главная подозреваемая по делу о коррупционной схеме закупок лекарств в Министерстве здравоохранения в 2012-2014-х. По данным следствия, сумма ущерба составила 1,260 млрд грн.

28 августа суд избрал в отношении него меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 6 млн грн.