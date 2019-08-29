Новая Верховная Рада собралась на торжественное заседание - онлайн

Верховная Рада IX созыва собралась на торжественное заседание. На нем 424 новоизбранных народных депутата примут присягу народу Украины.
После этого объявят перерыв. Во время него парламентарии подпишут присягу.
В 13:00 в сессионном зале стартует первое рабочее заседание Верховной Рады IX созыва. На нем планируют решить рекордное количество вопросов - около 100.
Работу начнут с избрания руководства парламента, принятия повестки дня сессии и формирования депутатских фракций.
Планируют отменить депутатскую неприкосновенность. Также назначить нового премьер-министра и состав Кабинета министров, генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины.
Среди прочего, парламентарии заслушают послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.
Депутатов "Слуги народа" предупредили, что заседание затянется на всю ночь.
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Накануне ЦИК зарегистрировала всех народных депутатов, избранных на досрочных парламентских выборах 21 июля. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест займут самовыдвиженцев.
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