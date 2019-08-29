Новая Верховная Рада собралась на торжественное заседание - онлайн

Автор: Shutterstock Заседание открыл нынешний спикер Андрей Парубий

Верховная Рада IX созыва собралась на торжественное заседание. На нем 424 новоизбранных народных депутата примут присягу народу Украины.

После этого объявят перерыв. Во время него парламентарии подпишут присягу.

В 13:00 в сессионном зале стартует первое рабочее заседание Верховной Рады IX созыва. На нем планируют решить рекордное количество вопросов - около 100.

Работу начнут с избрания руководства парламента, принятия повестки дня сессии и формирования депутатских фракций.

Планируют отменить депутатскую неприкосновенность. Также назначить нового премьер-министра и состав Кабинета министров, генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины.

Среди прочего, парламентарии заслушают послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.

Депутатов "Слуги народа" предупредили, что заседание затянется на всю ночь.

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Накануне ЦИК зарегистрировала всех народных депутатов, избранных на досрочных парламентских выборах 21 июля. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест займут самовыдвиженцев.