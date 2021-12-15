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среда, 15 декабря 2021 19:48

"Новая команда входит в старую лыжню" - Маринович о власти

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&quot;Новая команда входит в старую лыжню&quot; - Маринович о власти
Зеленский "наказывает" избранных олигархов, заметил Маринович. Фото: Валерий Шмаков

Команда президента Владимира Зеленского набирает привычки предшественников.

Об этом сказал публицист, диссидент, член-основатель Украинской Хельсинкской группы и Инициативной группы "Першого грудня" Мирослав Маринович в интервью LB.ua

"Народ поверил, что, взяв непрофессионалов, у которых нет привычек старой власти, они создают новую систему власти. Ничего подобного.

Мы видим, как новая непрофессиональная команда входит в старую лыжню. И начинает очень хорошо осваиваться в этой старой лыжне", – сказал публицист.

В то же время Украина каждый раз приобретает определенный опыт, говорит Маринович.

"У многих из тех 73% сейчас возникают вопросы: Господи, а что же тогда? Вот мы надеялись, что непрофессионалы нас спасут. А спасения нет. Украина каждый раз приобретает определенный опыт. Если учесть только процессы в Украине, то через лет десять-двадцать мы вышли бы на правильный путь. Но вокруг нас есть внешняя сила, которая не хочет нашего успеха и стремится уничтожить нас", - говорит публицист.

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Зеленский "наказывает" выбранных олигархов, отметил Маринович.

"Этим невозможно решить проблему олигархов. У меня создается впечатление, что он просто хочет приструнить их. Ну, многие в Украине хотели бы приструнить олигархов. Но все действительно превращается на смирение. Представим, что это все идет успешно, тогда у нас будет российская картинка, где олигархи танцуют все под дудку Кремля", - сказал публицист.

Окружение президента катается на автомобиле со знаками прикрытия, использует спецсигналы и нарушает правила дорожного движения, выяснили журналисты.

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