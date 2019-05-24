Нищук поделился планами на будущее без правительства Гройсмана

Евгений Нищук возглавлял Министерство культуры в переходном правительстве с 27 февраля по 2 декабря 2014 и в правительстве Гройсмана с 14 апреля 2016 года до сих пор. Фото: radiosvoboda.org

Министр культуры Евгений Нищук планирует баллотироваться в Верховную Раду и готов снова возглавить Министерство культуры, если будет такое предложение.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами.

"Очевидно, что я пойду дальше в политику. Я еще не определился точно, с кем. Сейчас идут политические консультации. Я не могу сейчас сказать, с кем я точно пойду, если по линии списков, или я пойду сам - это сложнее, потому что я действующий министр и не могу работать на каком-либо округе", - сказал он.

Нищук отметил, что если это будет возможно, он готов снова занять должность министра или председателя комитета ВР по вопросам культуры и духовности.

На вопрос, готов ли он возглавить Минкультуры после выборов, Нищук ответил, что это один из вариантов.

"Второй вариант – если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на главу комитета по вопросам культуры", - добавил он.

При этом Нищук сказал, что у него пока не было контактов с командой президента Владимира Зеленской, поскольку, по его словам, на данный момент идут глобальные политические процессы, и им "пока не до культуры".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.