Николай Карпюк выбыл из "Владимирского централа"

Политзаключенного Николая Карпюка вывезли в Москву. Фото: https://day.kyiv.ua

Украинского пленника Кремля Николая Карпюка, которого незаконно осудили до 22-х лет тюрьмы, несколько дней назад вывезли из тюрьмы "Владимирский централ" в Москву.

О том, что украинский политзаключенный не находится в российских застенках, подтвердил в своем Facebook его адвокат Алексей Барановский.

"Официальное подтверждение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 в электронную очередь на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", - написал Барановский.

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Ранее в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачу для пяти украинских политзаключенных, которых там быть не должно - Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Их до сих пор удерживали в различных колониях РФ.