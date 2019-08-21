Николай Карпюк выбыл из "Владимирского централа"

 
Ексклюзивы
1/5
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 549
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1431
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
6
1
3
5
5
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Видео
Все видео
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5337
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 459
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 16:53

Николай Карпюк выбыл из "Владимирского централа"

  Комментировать
Николай Карпюк выбыл из &quot;Владимирского централа&quot;
Политзаключенного Николая Карпюка вывезли в Москву. Фото: https://day.kyiv.ua

Украинского пленника Кремля Николая Карпюка, которого незаконно осудили до 22-х лет тюрьмы, несколько дней назад вывезли из тюрьмы "Владимирский централ" в Москву.

О том, что украинский политзаключенный не находится в российских застенках, подтвердил в своем Facebook его адвокат Алексей Барановский.

"Официальное подтверждение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 в электронную очередь на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", - написал Барановский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Лефортово" приняли передачи для 5 украинцев, которых там не должно быть

Ранее в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачу для пяти украинских политзаключенных, которых там быть не должно - Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Их до сих пор удерживали в различных колониях РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Николай Карпюк выбыл из "Владимирского централа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 82056
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 39664
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 29367
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28496
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26982
Политика
Левочкина и Бойко зарегистрировали нардепами
Левочкина и Бойко зарегистрировали нардепами Просмотров: 45
Вопрос с Бужанским не закрыт: журналистки выдвинули ряд требований к власти
Вопрос с Бужанским не закрыт: журналистки выдвинули ряд требований к власти Просмотров: 207
Чиновники-пособники рейдеров должны нести неотвратимую персональную имущественную ответственность - бизнес-сообщество
Чиновники-пособники рейдеров должны нести неотвратимую персональную имущественную ответственность - бизнес-сообщество Просмотров: 54
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
 Просмотров: 549
Кабмин одобрил еще трех губернаторов от Зеленского
Кабмин одобрил еще трех губернаторов от Зеленского Просмотров: 324
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Голосов: 9817
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua