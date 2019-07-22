"Никогда не будьте слугами народа, ибо слуги ни за что не отвечают": депутаты прощаются со своими креслами

"Большая моя благодарность и земной поклон прежде всего избирателям 116 округа", - Ирина Подоляк. ФОТО: Kyiv Post

21 июля украинцы выбирали депутатов по партийным спискам и по мажоритарным округам. Предварительные результаты выборов уже объявил Национальный экзит-пол, а Центризбирком, который должен это сделать официально, продолжает обрабатывать протоколы. Сейчас проработали почти 60%.

Впрочем, еще до официальных результатов депутаты начали прощаться со своими избирателями и благодарить коллег за работу.

Светлана Залищук, которая зашла в предыдущий парламент с "Блоком Петра Порошенко", на выборах 2019-го баллотировалась как самовыдвиженка по мажоритарному округу в Черкасской области. Она поблагодарила "родной Жашков" и назвала мажоритарку важнейшим опытом в политике.

"Теперь я знаю о стране больше, чем за предыдущие 5 лет работы. И знаю, что надо делать в новой Раде, чтобы реформы не были" бумажными ". Но... на этот раз Рада будет их делать без меня. Подсчеты на многих участках показывают, что я не выиграла", - написала Залищук.

"Свободовец" Андрей Ильенко, который баллотировался по 215 округу Киева, написал, что хочет насладиться статусом частного лица.

"Мне не стыдно за эти годы. Я ухожу из парламента без всяких прогулянных заседаний, без всякого предательского голосования, без мутного шлейфа скандалов и схем", - отметил экс-нардеп.

Борислав Береза, который баллотировался по 213 округу Киева, также решил посвятить время семье и сделать выводы, чтобы двигаться дальше.

"Победу на 213 округе получил Артем Дубнов от команды президента Зеленского. Именно он будет представлять интересы жителей Троещины в ВР", - написал депутат.

Попрощался и Максим Бурбак, который шел по черновицком округу 204.

Депутат Ирина Подоляк, которая в Раде предыдущего созыва работала с "Самопомиччю", шла на выборы как самовыдвиженка от львовского округа 116.

"Большая моя благодарность и земной поклон, прежде всего, избирателям 116-го округа. Я это доверие несла честно и нести дальше, потому что вы мне родные с вашей искренним вниманием, поддержкой и любовью. Я всегда буду рядом с вами!"- написала Подоляк.

Депутат от мажоритарного округа 157, Сумы, Олег Медуница пожелал успеха кандидатке от "Слуги народа" и пообещал не уходить из политики.

Экс-нардеп от БПП Алексей Мушак посоветовал депутатам не быть "слугами народа".

"Так исторически слуга - это человек, который ни за что не отвечает. Какую бы беду и вред он не сделал - всегда расплачивается барин. А Украина крайне необходимы люди, которые самостоятельно нести ответственность за свои слова и поступки", - написал Мушак.

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По результатам более 60% обработанных протоколов на парламентских выборах, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

На внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали более 14700000 украинский. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тыс. 744 человека.