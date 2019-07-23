Никакой амнистии для боевиков, которые принимали участие в военных преступлениях быть не может - Разумков

Разумков рассказал об амнистии для боевиков. Фото: ТСН

Боевые действия на Донбассе должны быть прекращены, однако в рамках этого решения никакая амнистия участников незаконных вооруженных формирований недопустима, особенно для тех лиц, кто запятнал себя участием в военных преступлениях.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", заявил лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти в Донбасс до тех пор, пока Украина не амнистирует боевиков, не закрепит особый статус территории в Конституцию и не проведет выборы.