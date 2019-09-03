"Никаких болезненных компромиссов" - Пристайко о завершении войны

Вадим Пристайко заверил, что Украина не пойдет на болезненные компромиссы для завершения войны. Фото: УНИАН

Правительство президента Украины Владимира Зеленского обещает завершить войну как можно быстрее, при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", - заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после переговоров в "нормандской формате" на уровне политических советников, сообщает ukrinform.ua.

По его словам, во время встречи обсудили шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата. При этом на никакие неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

"Никаких болезненных компромиссов, о которых мы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы, - это решение, начиная с 2014-го", - сказал Пристайко.

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Если бы в Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено. Но Украина как государство ответственное, все еще выполняет эти решения, которые были достигнуты лидерами в 2014-м.

"Мы хотим завершить эту войну. И президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас - экономически, финансово. Мы не собираемся каждый день терять солдат", - добавил Пристайко.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится при условии, если будут выполнены конкретные договоренности, достигнутые на вчерашней встрече на уровне политических советников. 2 сентября в Берлине прошли 8-часовые переговоры, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он выступал в роли советника президента.