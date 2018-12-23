Нидерланды подадут в суд на РФ из-за сбитого рейса MH-17

Нидерланды будут судиться с Россией. Фото: Корреспондент

В правительстве Нидерландов рассматриваются возможности о подаче иска в международный суд на Россию, как ответственную за сбитый над Донбассом летом 2014 года малазийский Boeing рейса МН-17, в результате чего все пассажиры и экипаж погибли.

Многие из 298 человек, которые летели тем рейсом, были гражданами Нидерландов, сообщает газета The New York Times.

"В письме в Парламент страны, доставленном в четверг утром, министр иностранных дел Голландии Стеф Блок заявил, что Россия решительно отклонила все попытки начать переговоры о возможном урегулировании или компенсациях для жертв атаки, совершенной в 2014 году в отношении борта-17 авиакомпании Malaysia Airlines, и что правительство обдумывает "возможные следующие шаги", включая "передачу дела в международный суд или организацию", – говорится в публикации со ссылкой на письмо, которое удалось получить The New York Times.

"Дипломатические усилия не привели к началу переговоров "относительно ответственности России", хотя голландское правительство остается открытым для диалога, если Кремль пожелает сесть за стол переговоров", – подчеркивается в публикации.

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Напомним, что еще в мае 2018 года власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в трагедии малайзийского Boeing рейс MH17 на Донбассе в 2014 году.