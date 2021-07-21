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Нидерланды отправят в Украину прокуроров и следователей для более детального изучения дела МН17

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Нидерланды отправят в Украину прокуроров и следователей для более детального изучения дела МН17
Продолжается расследование дела MH17. Фото: Укринформ

Группа нидерландских прокуроров и следователей готова приехать в Украину для наработки дальнейших шагов по делу МН17.

"Стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов", - заявил посол Королевства Нидерландов в Украине Йоганнес де Мол на встрече с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Венедиктова подчеркнула, что такие преступления против человечности должны быть наказаны, и для этого украинская сторона задействует все возможные ресурсы.

"В планах у нас создать Международный совет при генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты", - отметила она.

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17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники атаковали пассажирский самолет "Боинг-777". Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа, летевших из Амстердама в столице Малайзии Куала-Лумпура.

Международная следственная группа доказала, что путинские бандиты сбили пассажирский самолет с противовоздушного комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Фрагменты ракеты обнаружили при вскрытии тел членов экипажа, в кабине самолета.

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21
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