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вторник, 05 марта 2019 19:48

Ницой сделала радикальное предложение по выборам

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Ницой сделала радикальное предложение по выборам
Лариса Ницой предлагает установить символическую плату за право голосовать

Электоральная ответственность возрастет, если люди должны будут платить, чтобы проголосовать на выборах.

Такое убеждение выразила писательница Лариса Ницой в эфире "112 Украина".

"Исследования показывают: если подаришь человеку книгу, он ее, возможно, прочитает. Если человек покупает книгу, он ее в большинстве случаев прочитает, потому что заплатил за нее деньги. Избиратели должны заплатить за то, чтобы пойти на выборы и проголосовать. Пусть это будет символическая сумма. Но это будет демонстрировать, что избиратель хочет пойти на эти выборы, проанализирует и выберет свою кандидатуру", - сказала Ницой.

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Выборы президента состоятся 31 марта. В списке кандидатов на пост главы государства - 42 фамилии.

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05
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