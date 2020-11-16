Ни одного коррупционера за ложь в декларациях больше не смогут наказать

Высший антикоррупционный суд закрывает дела коррупционеров. Фото: Sumy.Today

Все дела по уголовной статье о недостоверном декларировани доходов похоронены окончательно и шансов на то, что они возобновятся - нет, сказал координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков.

После того как статью Конституционный суд признал недействительной 27 октября, суды начали закрывать дела по ней. 12 ноября ВАКС закрыл 2 уголовных производства в отношении бывшего гендиректора Государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина и председателя Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибоги. Всего 17 уголовных производств находилось в антикоррупционном суде на момент принятия решения Конституционным судом, сообщал ВАКС в Facebook. По данным Национального антикоррупционного бюро 111 уголовных производств еще расследовали. А по 13 особам есть решение суда, вступившие в законную силу.

"Принцип действия уголовного закона во времени таков, что он не может распространяться на прошлые преступления, если они раньше не считались преступлениями. С момента решения Конституционного суда теперь никого нельзя привлечь к ответственности за несуществующую статью. Если сейчас принять новую статью, то она не может распространяться на правоотношения, которые происходили до ее принятия.

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Дела по недостоверное указание доходов в декларациях должны закрыть. Если уголовные производства не были переданы в суд, то их должен закрыть следователь, если переданы - прокурор. То есть на каждом этапе дела ее процессуальный руководитель. Если в апелляции, то этот суд будет отменять приговоры и закрывать производства. Если вынесли приговоры во всех инстанциях, теперь их могут пересмотреть и оспорить. Уже есть прецеденты, что суды принимают такие жалобы к рассмотрению", - пояснил Жернаков.

Текст скандального решения Конституционного суда о е-декларировании был в Офисе президента в день принятия решения.