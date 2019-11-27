Незаконное обогащение снова становится преступлением: закон опубликован в прессе

Закон вносит изменения в Уголовный и Гражданский кодексы. ФОТО: Укринформ

Закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины". Он вступит в силу 28 ноября.

О публикации закона сообщило медиа "РБК-Украина".

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 368-5 "Незаконное обогащение".

Она предусматривает заключение от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года для установленных законом лиц, если они обрели активов стоимостью свыше 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан за их официальные доходы.

Изменения в Гражданский кодекс предусматривают, что дела о признании приобретенных активов незаконными рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Также изменения устанавливают - иск о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предъявляют к активам, разница между стоимостью которых и законной зарплатой чиновника в 500 и более раз превышает прожиточный минимум трудоспособных лиц (а также доходы от их активов).

Почему 28 ноября?

Тест закона предусматривает, что он вступает в силу на следующий день после публикации.

25 ноября закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение подписал президент Владимир Зеленский.