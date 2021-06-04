Незадекларированное имение нардепа Герасимова в Испании: НАБУ открыло дело

Общая площадь виллы составляет 120 кв м. Фотоколлаж: "Схемы"

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможного недекларирования сопредседателем фракции "Европейская солидарность" Артуром Герасимовым поместья в Испании.

Герасимов вместе с женой с 2013 года владеет двухэтажным домом в провинции Аликанте и с тех пор ни разу не вспомнил о нем в отчетности, пишут журналисты "Схемы: коррупция в деталях".

О начале расследования сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Соответствующие сведения были внесены в реестр досудебных расследований генеральным прокурором в начале мая. Следствие продолжается", - рассказала пресс-секретарь бюро Светлана Олифира.

Санкции за недекларирование имущества: штраф в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Или исправительные работы от 150 до 240 ч., или ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

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Площадь поместья нардепа - 120 кв. м, еще 28 кв. м занимают террасы. Ориентировочная рыночная цена достигает более 10 млн грн, сообщали журналисты.