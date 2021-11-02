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вторник, 02 ноября 2021 15:16

"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info

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&quot;Неудобных&quot; для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
Шмигаль не стал называть конкретные причины, почему правительство не назначает того или иного чиновника. Фото: president.gov.ua

Правительство систематически не назначает победителей конкурсных отборов на топ-должности, а конкурсная комиссия устраняет кандидатов, которые по разным причинам не выгодны Офису президента.

На сайте Национального агентства по вопросам госслужбы заметно, что на большинство высших должностей в государстве постоянно объявляют повторные конкурсы, заявляют журналисты Bihus.Info, которые проанализировали проведение таких конкурсов.

"В большинстве случаев повторные конкурсы проводят из-за того, что орган, который должен выбрать из отобранных конкурсной комиссией победителей и назначить кого-то из них, не делает этого в течение 44 дней. Закон предусматривает, что в таком случае чиновники объявляют повторный конкурс. А пока он не состоялся - Кабмин назначает нужного человека, который будет возглавлять орган в статусе и. о.", - говорится в расследовании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не стал называть конкретные причины, почему правительство не назначает того или иного чиновника.

"Интересен тот факт, что в период, когда парламент временно отменил проведение конкурсов из-за объявленного в стране карантина, Кабмин без проблем нашел и назначил 91-го топ-чиновника. Когда же конкурсы возобновили — с назначениями снова начались проблемы. Это может означать, что в правительстве пытаются "отсеять" кадры, которые не устраивают власть", - считают журналисты.

Также есть конкурсы, где невозможно назначить повторный отбор, потому что это не предусмотрено законом. Так, например, Кабмин уже дважды подряд провалил назначение членов тарифной комиссии НКРЭКУ. Отдельно журналисты обратили внимание и на конкурсы, которые должны были определить руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Бюро экономической безопасности. Конкурс в САП длится уже более года и регулярно затягивается. Комиссия несколько раз срывала заседания, потому что часть ее членов, близких к функционерам из Офиса президента, не являлись на него.

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В августе Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника руководителем Бюро экономической безопасности, которое создали на замену налоговой милиции. В конкурсе на главу БЭБ было 48 претендентов, на первом этапе отсеяли 36 кандидатов, среди них - бывшего министра и секретаря СНБО Александра Данилюка.

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