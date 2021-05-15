"Неубедительно" - Рябошапка удивился, что Медведчука обвиняли по другим статьям

Рябошапка прокомментировал дело Медведчука. Фото: Слово и Дело

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ожидал, что против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука будут обвинения по статьям о финансировании и поддержке терроризма.

"Пока эта ситуация для меня выглядит недостаточно убедительной. И не потому, что, возможно, Баканов и Венедиктова не все доказательства показали, а в первую очередь потому, что мы ожидали подозрение за финансирование терроризма, за поддержку терроризма. Потому что санкции к телеканалам Медведчука СНБО применила именно за поддержку терроризма. Это тяжелая статья. Это особо тяжкое преступление. и мы соответственно ожидали, что и обвинения будут предъявлены именно по этим статьям. А то, что мы увидели, довольно неожиданно", - заявил в интервью Радио Свобода Рябошапка.

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Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля. Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука после изучения полного решения суда.