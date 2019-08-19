Нетаньяху рассказал о связи с Украиной

Нетаньяху находится в Киеве с двухдневным визитом. Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что его отец работал с известными украинцами.

Такой историей он начал выступление во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я лично имею отношение к Украине. Мой отец в молодости был редактором Черняховского - это один из ваших великих поэтов. Он также работал с Жаботинским, который много вдохновлял и фактически стал вдохновителем нашей политической партии, которую я сейчас возглавляю", - сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что многие политические лидеры Израиля родом из Украины, а украинские евреи "являются важной частью" израильского общества. Глава правительства назвал это большими возможностями на будущее.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прилетел в Украину. Он уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Далее запланировано участие израильского премьера в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.