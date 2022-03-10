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"Нет процедуры ускоренного вступления Украины в ЕС" – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

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&quot;Нет процедуры ускоренного вступления Украины в ЕС&quot; – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС. Фото - zn.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС. Чиновник заявил, что ускоренной процедуры вступления в Европейский Союз не существует.

Об этом Рютте заявил на саммите лидеров ЕС в Версале в четверг, 10 марта, сообщает "Европейская правда".

Рютте сказал, что Нидерланды стали одной из стран, первой вышедшей с военной поддержкой Украины, и одной из первых, кто выступил за мощный санкционный пакет против России. Впрочем, по поводу возможности ускоренного вступления Украины в ЕС Рютте не видит перспектив.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", - заявил нидерландский премьер.

Рютте сказал, что все страны Западной Европы, с которыми он разговаривает, говорят, что не следует пытаться ввести ускоренную процедуру или ускоренный процесс присоединения. "Но вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", - сказал он.

Ранее Рютте заявлял, что его страна пытается сделать для Украины все, что может в краткосрочной перспективе. Но говорить о членстве в ЕС сейчас не ко времени.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны список россиян и юридических лиц из РФ для бессрочных по ним экономических и других ограничительных мер. "Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме того, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции", - заявил министр. В список попали российские пропагандисты: гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор "Первый канал" Константин Эрнст, гендиректор "Рен ТВ" Владимир Тюлин, гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг Александр Жаров, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТина директоров "Редакция газеты Известия" Арам Габрелямов, гендиректор "Международное информационное агентство "россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель гендиректора НТВ Татьяна Миткова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, телеведущая канала "Россия - 1" Ольга Скабеева, телеведущий Соловйов.

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