Нет оснований для задержания фигуранта дела "Роттердам+" - решение Соломенского райсуда

Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить требование НАБУ и оставил на свободе одного из сотрудников ДТЭК. Фото: Антикор

Соломенский районный суд Киева, приняв во внимание аргументы защиты о безосновательности подозрений, отказался удовлетворить требование Национального антикоррупционного бюро и оставил на свободе одного из сотрудников ДТЭК, в отношении которого НАБУ ведет расследование.

По словам адвоката сотрудников ДТЭК Натальи Дригваль, такое решение свидетельствует о том, что на текущем этапе суд не считает подозрения обоснованными, а предоставленные стороной обвинения материалы - достаточными. "Кроме того, сотрудник ДТЭК доказал свою полную готовность к сотрудничеству с органами досудебного следствия для установления истины", - отметила адвокат.

Напомним, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях 6 лицам по делу "Роттердам +", включая двух сотрудников компании ДТЭК. Сразу после сообщения о подозрении сотрудники прервали плановый отпуск и вернулись в Украину. А уже на следующий день один из сотрудников заблаговременно, ранее установленного срока, посетил НАБУ для участия в процессуальных действиях, дал исчерпывающие ответы на вопросы представителей бюро.

Как сообщалось, расследование по формуле Роттердам + длится более 2 лет, в течение которых не было предъявлено никаких обвинений. Однако после заявления тогда еще главы предвыборного штаба "Слуги народа", а ныне депутата Александра Корниенко о том, что у президента планируют перезапуск всех антикоррупционных структур, САП и НАБУ активизировались по массе расследований.