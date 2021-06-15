Нет ни одной причины не дать Украине План действий по членству в НАТО - эксперт

Украина сможет получить ПДЧ в 2023 году. Фото: УНН

"Более четко заявили о Плане действий. Но постоянно разрушают логику. Нам говорят заниматься реформами. Но сам ПДЧ и является инструментом, который помогает стране подготовиться к членству. Он нужен, чтобы вместе с экспертами НАТО провести аудит - какие конкретно реформы нам остались и на каких направлениях. Пока не можем говорить, насколько мы готовы. Если Альянс искренне говорит о членстве Украины, то нет никаких причин не дать Украине ПДЧ. Украине и Грузии пообещали в 2008 году, что они станут членами НАТО. А теперь не знают, что с этим делать ", - считает.

Следующий саммит состоится в Вильнюсе в 2023-м, предполагает Самусь.

"Возможно, тогда нам наконец дадут План. Это если изменится политикум стран, выступающих против. Прежде всего в Германии. Время вступления Украины в НАТО бесполезно прогнозировать. Процесс пойдет быстро, когда Россия станет демократической или прекратит существование. Украину сразу станет членом НАТО. Будем ценным участником. Мы - единственная армия Европы, воюет и имеет опыт ".

Реформы делаем для себя, отметил эксперт. Перечисляет, что выполнено:

- рассматривают закон о национальном сопротивление,

- Строим систему территориальной обороны. Наш Центр предлагает отменить советский призыв и ввести современный короткий призыв для всего населения.

- Продолжается реформа штабив.Воны наиболее синхронизированы со стандартами армий НАТО.

- Происходит переформатирование структуры и менталитета ВСУ. Операция объединенных сил на Донбассе и является подходом НАТО, а не советским, когда воевали только штатные подразделения.

- Приняли новый закон о разведке. На заключительном этапе разработка закона о СБУ, подразделения которой принимали активное участие в операциях Альянса последние 20 лет.

- Продолжается реформирование оборонной промышленности. Приняли закон о оборонные закупки. Началась ликвидация "Укроборонпрома" и создание корпорации госпредприятий. Они смогут получать инвестиции и разрабатывать продукцию для ВСУ и на экспорт.

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"Кто-то противодействует реформам, кто способствует - это нормальный политический процесс для постсоветской страны. Постсоциалистических Румыния когда вступала в НАТО, завершила еще всех реформ. Воплощает их успешно сейчас. Нам же говорят, что у нас самостоятельно преодолеть коррупцию, а потом начинать процесс подготовки к поступления. Эта словесная беллетристика скрывает банальное нежелание раздражать Россию. Джо Байден на днях обмолвился, что будет трудно убедить государств-членов НАТО поддержать вступление Украины. Это главная проблема, а не реформы. Самым противником нашего прогресса является Германия. Война с Россией противоречит их национальным интересам ", - объяснил.

Еще за несколько дней до саммита НАТО упоминания о Плане действий по членству в Альянсе для Украины не было в тексте декларации. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.