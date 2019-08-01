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четверг, 01 августа 2019 19:48

"Нет иллюзий относительно эффективных реформаторов во власти. Но политика уже изменилась"

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&quot;Нет иллюзий относительно эффективных реформаторов во власти. Но политика уже изменилась&quot;
"А этот запрос на люстрацию был давним - это продолжение мусорных баков, в которых бросали этот момент", - Гайдай. ФОТО: "Радио Свобода"

Почему Украина сделала такой выбор на парламентских выборах?

- Это давний запрос на люстрацию всего политического класса, который 28 лет показывал свою дерзкую некомпетентность в вопросах политики, - говорит политтехнолог Сергей Гайдай, 53 года. - Деятельность которого направлена ​​не на построение эффективного государства, а на обогащение. Этот запрос был давно. Он был причиной многих Майданов и протестов. И вот настало то время, когда украинский народ окончательно нашел способ люстрировать максимально бывших политиков. В частности это касается последних, ибо надежды на них, их обещания, особенно Петра Порошенко были дерзко нарушены. Поэтому большое количество людей именно таким образом, голосуя и за президента, и за Раду, действовала по принципу кто-то, лишь бы не тот, кто был.

Как такой выбор изменит украинскую политику?
- У меня нет иллюзий относительно эффективных реформаторов во власти. Но политика уже изменилась. Политикам все труднее и труднее удержаться ложью с имитацией социально важных действий.
Мой знакомый всегда ходил в политику за нетронутым статусом, чтобы развивать свой бизнес. Теперь уже говорит, что в Раде этого не добьется. И сейчас, если ты политик то, чем больше у тебя бизнеса, тем больше проблем.
А этот запрос был давним - это продолжение мусорных баков, в которых бросали народных избранников. Только сейчас их выбросили за пределы парламента. И убрали из власти.
Трагедия всех тех, кто зашел в Раду и не в команде Зеленского, в большой вероятности быть просто статистами. Теперь в команде Зеленского нет необходимости договариваться с другими, раздавать им портфели, места, делиться властью.
Но вот как команда президента этим распорядится? Если запросы и чаяния избирателей не будут выполнены, они также будут люстрованы, в какой-то другой способ - или на Майдане, или благодаря выборам.
Будет ли партия Зеленского с кем объединяться в коалицию, останется со своим монобильшинством?
- Вообще им не нужно создавать с кем-то коалицию, у них есть депутатов с запасом. Но если они имеют действительно реформаторские планы, они могут попытаться создать конституционное большинство (состоит из 300 народных депутатов - Gazeta.ua). Для этого им надо найти еще 47 депутатов. Можно договориться с "Голосом", Юлией Владимировной, потому что другие партии для них слишком токсичны. Или набрать самовыдвиженцев, впрочем, не связываясь с представителями старой линии, которые ходят в парламент для личных преференций.

Есть ли угроза авторитаризма с этой монобильшистю?

- Я в это не верю. Вопрос авторитаризма в этой стране - это не только вопрос любого, связано с желанием иметь авторитарную власть. Таким хотел быть и таким путем шел Янукович, таким был Кучма, Порошенко сосредоточил в своих руках большое количество власти. Но если социум имеет сопротивление, если гражданское сообщество имеет к этому сопротивление, это опасно для того, кто хочет здесь быть авторитарным. Надо будет бежать или в Москву, или в Ростов. Я уже не говорю об узурпации власти Порошенко ... Помните за моряков, за военное положение - вопрос кто их туда отправил, зачем, для чего это было. Мне кажется, что это была попытка Порошенко отсрочить выборы. Тут очень опасно быть авторитарным правителем, не делает реформ, использует власть, которой наделили избиратели.

Сможет ли Зеленский принимать непопулярные решения?
- Надеюсь, да, как теперь нет никаких препятствий - бороться за лояльность людей ему уже не нужно. Он говорил об одном президентский срок, необходимые инструменты ему люди передали, за монобольшинство проголосовали. Может еще некоторое время использовать, чтобы провести местные выборы. Чтобы его команды появилось больше людей в местной власти.
Но все это должны делать ради плана больших преобразований. Если это сделают просто ради власти, это будет большой провал для Зеленского.

Решится ли Зеленский на деолигархизацию?
- Надеюсь.

Он говорил, что привлечет олигархов, Пинчука, Ахметова, Коломойского к восстановлению Донбасса. Удастся ли ему?

- Не знаю. Мне кажется, что это плохая идея - в ней есть большевизм и сохранения статуса олигархов. Кто такие олигархи? Это люди, которые используют политические инструменты для самообогащение и содержания монополий. Простой работы со "снятия" монополий, создание условий для свободной экономики и запреты людям с большими активами иметь политический и социальное влияние - будет достаточно. Если заработает экономика, будут деньги в бюджете - и из чего восстанавливать Донбасс.
Но перед тем, как восстанавливать Донбасс, надо его отвоевать.

Сколько времени на изменения имеет президентская команда?
- До Нового года. Если изменений не будет, то после нового года он окончательно потеряет человеческое доверие, а на примере всех других президентов, особенно Порошенко, мы понимаем - невозможно эффективно управлять страной без доверия большинства населения.

Что будет предохранителем для президента?
- Гражданское общество и избиратели.

На парламентских выборах победили 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Солидарность", "Голос". Пропрезидентская "Слуга народа" получила 254 места в парламенте (вместе с мажоритарщиками), установив рекорд в истории независимой Украины.

Явка избирателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины составляла 49,84% - и это найнижчка явка на парламентских выборах с 1991 года.

Автор: Ольга Кириленко
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