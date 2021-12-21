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вторник, 21 декабря 2021 12:11

Несмотря на решение ОАСК конкурсная комиссия по отбору руководителя САП собралась

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Несмотря на решение ОАСК конкурсная комиссия по отбору руководителя САП собралась
Второй год на Украине нет руководителя САП. Фото: espreso.tv

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и другие должности в САП начала свою работу во вторник.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна"

Комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на должности, оценку результатов, определение победителей конкурса.

Заседание проходит в онлайн-формате.

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Собеседования проходят в устной форме, на каждого кандидата до 60 мин, после чего подсчитают количество баллов и определят победителей.

Организационных вопросов до начала собеседования у членов комиссии и международных экспертов не было.

20 декабря Окружной административный суд города Киева отменил проведение конкурса на руководителя САП.

В офисе президента заявили, что не видят оснований для затягивания конкурса.

В начале декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году.

Конкурс начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.

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