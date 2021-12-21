Несмотря на решение ОАСК конкурсная комиссия по отбору руководителя САП собралась

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и другие должности в САП начала свою работу во вторник.
Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна"
Комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на должности, оценку результатов, определение победителей конкурса.
Заседание проходит в онлайн-формате.
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Собеседования проходят в устной форме, на каждого кандидата до 60 мин, после чего подсчитают количество баллов и определят победителей.
Организационных вопросов до начала собеседования у членов комиссии и международных экспертов не было.
20 декабря Окружной административный суд города Киева отменил проведение конкурса на руководителя САП.
В офисе президента заявили, что не видят оснований для затягивания конкурса.
В начале декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году.
Конкурс начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.
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