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Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины - политолог

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Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины - политолог
Политолог Николай Давидюк отмечает, что непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины. Фото: Укринформ

Конфликты во властной команде, непродуманные шаги по бизнесу и заявления о возможном возвращении "Укртелекома в государственную собственность негативно влияют на инвестклимат Украины и отпугивают инвесторов. Об этом написал политолог Николай Давидюк в блоге для сайта "24 канал".

Он отметил, что ряд шагов новой власти, а также конфликты внутри самой властной команды, начали пугать инвесторов.

"Противостояние Коломойского и Зеленского, которое уже вышло за кулуарные рамки и начинает развиваться в медийном пространстве, противостояние чиновников, которые начинают протестовать в поле политиков, даже одной команды. Именно это заставляет западного инвестора задуматься, действительно ли он хочет вкладывать средства в украинскую экономику и будет ли она расти так, как это обещал премьер-министр Алексей Гончарук. Он, напомню, сказал, что за 5 лет наша экономика может увеличится на 40%, - написал Давидюк.

Политолог обращает внимание, что западным инвесторам также непонятно возвращение к контролю над потоками олигарха Валерия Хорошковского, который вернулся из Монако и сегодня якобы консультирует украинскую таможню и недавно избранного молодого руководителя этой структуры. "Наличие Хорошковского при такой структуре говорит о том, что реформы там не будет, - констатирует Давидюк.

По его мнению, не менее негативное влияние на инвесторов оказывают и заявления представителей отдельных государственных структур о возможной реприватизации ранее проданных активов, в частности, компании "Укртелеком. При таких условиях инвесторы просто не решатся покупать украинские предприятия, ведь их могут через некоторое время отобрать.

"Нивелируется весь наш положительный имидж инвестиционного климата и разговорами о возможной реприватизации. В частности, заявления о том, что крупнейшая украинская телекоммуникационная компания Укртелеком может быть возвращена в государственную собственность, как минимум, вызвали большое удивление у западных инвесторов, которые до этого с оптимизмом смотрели на новую волну приватизации. Получается Кабмин сейчас нацелен не на приватизацию новых объектов, а на реприватизацию старых. Эта история наводит западных инвесторов на вопрос: вообще они хотят инвестировать в Украину и или вдруг эти объекты впоследствии не будут перепроданы?, - написал Давидюк.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком, увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизации является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Украинские Новости
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