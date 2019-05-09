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четверг, 09 мая 2019 13:06

Непредсказуемость Зеленского беспокоит Вашингтон: заместитель РНБО

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Непредсказуемость Зеленского беспокоит Вашингтон: заместитель РНБО
Запад беспокоит непредсказуемость Зеленского. Фото: ukrainian.voanews.com

Вашингтон опасается по избранного президентом Украины Владимира Зеленского, но США надеются, что все будет хорошо.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос в интервью изданию "Голос Америки".

Такую реакцию вызвала непредсказуемость Зеленского.

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"Есть определенное беспокойство, но американцы надеются, что все будет хорошо, потому что есть наработки предыдущей команды. Они надеются, что часть людей команды Петра Порошенко останется на своих местах", - добавил Кривонос.

По словам заместителя секретаря СНБО, наработки, которые были в предыдущие 5 лет сотрудничества США и Украины, дают хорошие результаты.

"Ну конечно, время покажет, и все будет зависеть от того, какая команда будет у нового президента, которые люди придут, насколько они понимают ситуацию, насколько они профессиональны. Я надеюсь, что все будет хорошо", - отметил он.

"Встречи, которые мы провели в Вашингтоне в течение последних трех дней, показывают, что активное сотрудничество США и Украины продолжается", - сказал Кривонос.

Соединенные Штаты осуждают решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам, проживающих на оккупированном Донбассе.
"Россия, благодаря этой чрезвычайно провокационной акции, усиливает свое нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечают в Вашингтоне.

Это создает серьезные препятствия для выполнения Минских соглашений и реинтеграции Донбасса.

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