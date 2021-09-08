"Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой" - глава ВАКС

Высший антикоррупционный суд за 2 года вынес приговоры трем народным депутатам и двум депутатам местных советов. Фото: pravo.ua

За два года реальное наказание в виде лишения свободы получили 27 коррупционеров.

"За этот период Высший антикоррупционный суд вынес приговоры трем народным депутатам и двум депутатам местных советов. В общем вынесли 45 приговоров, из которых семь - оправдательные, 38 - обвинительные", - сообщает глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Среди обвинительных приговоров 14 вынесли на основании соглашений о признании вины.

Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находится 184 уголовных производств по обвинению 440 человек.

"Мы стремимся не к громким овациям, а достичь цели уголовного производства: чтобы каждый совершивший уголовное преступление был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины. А невиновные не были осуждены", - добавляет Танасевич.

Специфика работы суда позволяет увидеть реальные результаты только через определенный период.

"Но уже можно констатировать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой", - говорит глава ВАКС.

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля к шести годам лишения свободы. Коллегия судей ВАКС признала его виновным в получении взятки.