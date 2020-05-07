"Необходимо присутствие почти целого парламента" - Арамахия анонсировал заседание Рады

В парламенте планируют рассмотреть "антиколомойский" закон. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 мая. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в четверг.

"Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому было принято решение сделать это в среду", - заявил Арахамия.

"Эта внеочередная сессия займет 10-12 часов. Минимум четыре часа потратим на закон о банках.

Затем еще 13 вопросов, среди которых "Час вопросов к правительству" займет час, затем отчет руководителя Нацбанка и ответы на вопросы - это минимум 45 минут-час, и потом еще 10 законов с обсуждением это тоже 4-5 часов", - рассказал нардеп.

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7 мая Верховная Рада приняла закон, предусматривающий бесплатное обязательное тестирование граждан на коронавирус.