"Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все контрольно-пропускные пункты в Украине" - Новинский

Нардеп Вадим Новинский посетил КПВВ "Гнутово". Фото: Оpposition.com.ua

Сегодня народный депутат Вадим Новинский посетил КПВВ "Гнутово". Он приехал посмотреть, какие условия созданы для граждан Украины, которые пересекают линию разграничения в этом пункте.

Как отметил депутат, неоднократно слышал жалобы людей на длинные часовые очереди на КПВВ "Гнутово". На момент визита Новинского, действительно скопилось много желающих пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба политсилы "Оппозиционный блок".

"Жители жалуются, что 3-4 часа стоят в очереди, чтобы переехать из одного села в другое, увидеть своих родных или просто поехать по делам. Это же неправильно, от этого нужно уходить и стремиться к устойчивому миру и выполнению Минских соглашений", - сказал Новинский.

Он так же отметил, что возлагает большие надежды на нового Президента и Верховную Раду в этом вопросе.

"Я понимаю, как нужен мир Мариуполю. Ведь жители этого города в непосредственной близости от линии разграничения, и они каждый день живут в тревоге, так быть не должно", - резюмировал он.