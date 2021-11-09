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Нельзя забирать у общин бюджеты развития – Палатный

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Нельзя забирать у общин бюджеты развития – Палатный
Председатель исполкома "УДАР Виталия Кличко": "Бюджеты развития территориальных общин должны оставаться неприкосновенными"

Громады должны иметь возможность самостоятельно планировать бюджеты и распоряжаться предназначенными для этого средствами. Изменения в Бюджетный кодекс, предложенные правительственным законопроектом №6062, могут лишить их такой возможности. Достижения децентрализации будут обесценены, а местные бюджеты – разбалансированы.

Об этом заявил глава исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный.

"Этот законопроект предполагает, что источники финансирования доходов бюджета развития должны быть перенесены в общий фонд бюджета. Это означает, что средства, предназначенные для развития громад, будут тратиться на текущие расходы – фонд заработной платы, содержание и т.д. Проект закона позволяет забирать у громад неиспользованные остатки образовательной государственной субвенции. Таким образом, у местного самоуправления не будет возможности накапливать деньги на дорогостоящие проекты развития", - написал Палатный на своей странице в Facebook.

Кроме того, Палатный обращает внимание, что законопроект №6062 значительно расширяет контрольные функции Министерства финансов и госадминистраций. Чиновники смогут, например, останавливать бюджетные решения местных советов через суд, отмечает он.

"УДАР Виталия Кличко" считает, что бюджеты развития территориальных громад должны оставаться неприкосновенными.

"Власть не должна вмешиваться в планы развития органов местного самоуправления. Громады лучше знают, на что направлять средства из бюджета развития, и не должны быть зависимыми от центра или судебных решений. Бюджеты развития громад – это путь к построению сильных громад и повышению благосостояния украинских семей. Именно сильные громады формируют фундамент сильного государства. Решения власти должны помогать, а не мешать развитию громад", - подчеркнул Палатный.

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