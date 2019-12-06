 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 180
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4194
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7407
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19701
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6462
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3160
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
22
9
10
3
4
Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Видео
Все видео
НАБУ взялось за "слугу народа"
НАБУ взялось за "слугу народа"
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7407
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2151
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2439
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6462
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 270
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 19:12

Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
22

  Комментировать

В Центре Митрополита Андрея Шептицкого прошел Безопасностный Форум молодых лидеров
Фото: Валерий Шмаков
Володимир Василенко, Надзвичайний та Повноважний Посол України
Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на форуме безопасности молодых лидеров
Др. Иренеуш Бил, исполнительный директор Amicus Europae Foundation (Польша) и Николя Тензер, президент Центра изучения и исследования политических решений (Франция)
В Центре Митрополита Андрея Шептицкого прошел Безопасностный Форум молодых лидеров

"Советская власть делала все, чтобы украинцы из разных частей страны чувствовали себя по-разному. Хотя имеют схожие черты. Трудолюбие и умение с энтузиазмом ставить над собой эксперименты ", - говорит Тарас Березовец, модератор Безопасности форума молодых лидеров.

Мероприятие начинается 5 декабря в Центре Шептицкого во Львове на базе Украинского католического университета. Проводит Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину". В зале на первом этаже Центра собралось около сотни молодых людей в возрасте до сорока.

"Хотя нам сейчас говорят, что у нас новые лица, "турбо режим"- и мы это все уже проходили "семимильными шагами" прошлого столетия. Даже названия партий начали уже копировать с тех пор.

- За последние 5 лет Украина успешно строила международную коалицию в свою поддержку. Это заметно в сравнении. Когда Российская Федерация захватила часть Грузии, то призывы к поддержке и санкций не были услышаны. Когда такая же ситуация возникла в 2014-м с Крымом - на защиту Украины стала вся Европа и Америка. Становится очевидным, что если бы не поддержка международных партнеров, Украина сейчас была бы "обрубком" полностью отрубленным от моря.

Единственное, чего в Кремле не учли - способности украинского общества самоорганизовываться. Украина очень быстро нашла себе новых партнеров и создала коалицию с Америкой и НАТО. Но сейчас все годы стараний могут кануть в Лету".

Березовец торжественно передает слово ректору УКУ отцу Богдану Праху, который вызвался принять форум в университете.

"Мы не могли себе подумать, что будем жить в опасности войны, переживать за спокойствие и мир в стране. Если раньше молодежь выезжала из страны из-за бедности, сейчас едет в поисках безопасности. Поэтому должны работать в этом направлении. Божьего благословения вам, работайте вместе, работайте единодушно", - говорит ректор. Участники форума аплодируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому

Свою первую речь в качестве посла произносит вновь назначенная амбасадорка Канады в Украине Лариса Галадза. Еще не подписала верительную грамоту президенту Украины.

"Мои коллеги из посольства высоко оценивают сотрудничество с фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Я прилетела сюда две недели назад, до сих пор не выступала с речами.

Автор: Валерий Шмаков
  В Центре Митрополита Андрея Шептицкого прошел Безопасностный Форум молодых лидеров
В Центре Митрополита Андрея Шептицкого прошел Безопасностный Форум молодых лидеров

- У меня есть три причины, почему я сегодня на форуме. Первая - мои родители в 1995-м начали приезжать в Украину во Львов, а именно в богословскую академию, которая потом стала УКУ. Поэтому для меня УКУ, как дом далеко от дома. Вторая причина - это общение с молодыми людьми, - говорит Лариса Галадза. Говорит грамотно украинском, но медленно и с акцентом. - Мои два сына и дочь остались в Канаде. Мне очень не хватает дискуссий и дебатов с ними о политике, экологии, безопасности, гендерного равенства, быстро изменяющегося мира. А третья причина - моя предыдущая работа. В течение трех лет я руководила вопросами безопасности и мирных процессов, программами миротворческих и стабилизационных ситуаций, путешествовала по миру изучая не только теоретические, но и практические аспекты мира".

Посол продолжает речь на английском обращаясь к молодым участникам форума:

- На протяжении последних трех лет я много раз видела, как важно, чтобы мирный процесс был инклюзивным. Это разнообразие должно включать молодых людей. Исследование ООН дают понять, что молодежь теряет доверие к собственным правительствам и международным системам, так как чувствуют себя исключенной из них. Надеюсь, при поддержке Канады ситуация в Украине будет улучшаться. Канада будет поддерживать реформы в Украине и демонстрировать успехи другим".

Зрители в зале долго аплодисментами провожают Галадза. Садится сразу возле сцены.

К слову приглашают Арсения Яценюка.

"Наш форум как раз накануне Нормандского форума. Вы знаете, что такое Нормандский форум? Это когда наш президент, канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон и еще один хорошый, но не очень человек будут обсуждать в Нормандии, как восстановить территориальную целостность Украины. Представляем, что же сейчас происходит в ситуативной комнате, в офисе президента ", - активно жестикулирует протяжении разговора.

- Значит, собираются в комнате президент, премьер, министры иностранных дел, финансов, энергетики, внутренних дел, председателя СНБО и СБУ, глава службы внешней разведки и ряд специалистов, которые должны для президента подготовить переговорную позицию. Сейчас мы с вами будем ее готовить.

- Надо определить - кто у нас друг, а кто враг. Итак - Германия думаю - друг. Надеюсь на франко-германский альянс. Россия? Здесь нет никаких сомнений - враг. То есть трое против одного, - задумывается и чешет затылок.

Теперь основная стратегическая цель - сильная успешная страна, независимая Украина в Европейском союзе. России выгодна эта цель? Нет. Второе. Украина - член НАТО. России тоже не нравится эта цель. Если кто-то не согласен можете поднять руку. - Осматривает зал. Руку не поднимает никто. - Дальше. Сильная украинская армия. Возвращение целостности наших территорий на своих условиях. Донбасс и Крым. У нас часто забывают о Крыме. Но я не забыл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саммит "нормандского формата" станет тестом для европейских стран

- Я был тем, кто разорвал газовые контракты с Россией. Замерзли? - все в зале качают головой, мол, нет.

- Какие цели вы видите, что стоит сюда добавить? - снова спрашивает у публики.

- Качественное образование, - говорит девушка в возрасте 24-лет в вышитом платье. Сидит в третьем ряду перед трибуной.

- You are right! - живо восклицает Яценюк показывая на нее пальцем. - Сильное образование значит сильная страна. Еще? Демократия! Правильно, но это я имел в виду когда говорил о независимой Украине. Еще?

  Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на форуме безопасности молодых лидеров
Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на форуме безопасности молодых лидеров

- Правосознание, - говорит еще кто-то из толпы.

- Это очень хорошее словосочетание. И это не российский сценарий, ведь российская судебная система в прочном кулаке верхушки власти. Ни одна из наших целей не совпадает с российскими нарративами. Я уже устал говорить всем - мы не братья. И никогда не будем ими. Россия никогда не допустит расцвета в нашей стране, а хочет федерализации Украины, а точнее распада".

Яценюка вспомнил о 25-летие подписания Будапештского меморандума. Он отметил, что из этого документа надо сделать выводы:

- Прошу президента сделать выводы и не приехать из Нормандии с новым "Будапештом", - добавил он.

"Украина должна рассматриваться не как политика безопасностная проблема Европы, а как безопасностный актив. Украина - это восточный фронт Запада, а сильная, стабильная и процветающая Украина будет означать безопасный и защищенный Запад", - обращается далее с записанного видео к собравшимся представитель Center for European Policy Analysi Брайан Уитмор. Он убежден, Украина - это часть Европы, которая долгое время была от нее отделена через российскую
агрессию.

"История Европы имеет не много смысла, если она не включает Украины. История Украины имеет не много смысла, если рассматривается отдельно от истории Европы ", - считает.

"Насколько эволюционировала европейская солидарность в 2014, 2019 годах по сравнению?" - спрашивает модератор у министра в предыдущих правительствах Остапа Семерака. Так начинают новую дискуссию "Перспективы европейской солидарности с Украиной". Перед аудиторией садятся представители Украины, Франции и Польши.

- Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед. Говоря об эволюции солидарности, должны говорить об эволюции Украине за последние несколько лет. Показали наше единство и понимание национальных интересов, - отвечает Остап Семерак. Говоря о европейской солидарности в отношении территориальной целостности, защиты национальной безопасности, независимости, то Украина должна быть успешной, динамичной и демонстрировать устойчивое развитие. Это самый лучшый ответ Путину в агрессии. Для этого солидарность должна быть построена не только европейскими партнерами. В первую очередь должны полагаться на себя. Стоит быть реалистами в том, какие задачи ставим и быть активными на международной арене.

Автор: Валерий Шмаков
  Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины (2016-2019)
Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины (2016-2019)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Недопустимо смешивать Донбасс и газ" - эксперт о переговорах в Нормандии

Сейчас, отмечает, активности от власти в этом он не наблюдает.

- Строить солидарность тяжело в условиях токсичности, которую навязывают Украине как стране-участнице импичмента президента Америки. Но не стоит демонстрировать политику "игры в прятки".

Говорит, мы в ситуации непредсказуемого и низкого лидерства.

- Внутренние изменения в Украине - один из приоритетов европейской интеграции. Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед. Если хотим быть частью европейской семьи то должны быть прогнозируемыми и ассоциироваться с правилами ЕС. За последние полгода замедлились реформы, инновационных пока не наблюдаю. Это негативно влияет на формирование солидарности с ЕС. Должны продолжать выполнять Соглашение об ассоциации.

"Встреча "нормандского формата" в понедельник будет ключевым тестом на последовательность таких стран, как Франция и Германия. И я в этом плане достаточно оптимистичный", - его мнение дополняет президент Центра изучения и исследования политических решений Николя Тензер из Франции.

Вместе с тем он пессимистично настроен относительно того, что Россия согласится на какие-то уступки в вопросах урегулирования на Донбассе. По мнению Тензера, власть России вредит стратегическим интересам собственной страны, но, к сожалению, трудно ожидать, что она изменит позицию.

Автор: Валерий Шмаков
  Николя Тензер, Президент Центру изучения и исследования политических решений, Франция
Николя Тензер, Президент Центру изучения и исследования политических решений, Франция

Президенты Украины, Германии, Франции и России встретятся в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 за Киевом). В центре разговора - российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским
Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским Просмотров: 324
Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия
Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия Просмотров: 387
После визита в Украину адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства против Байдена
После визита в Украину адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства против Байдена Просмотров: 279
Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк
Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк Просмотров: 495
Сейчас вы читаете новость «Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Украинские писатели создали организацию в США

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 25227
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 16776
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 5832
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 5760
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5391
Политика
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник Просмотров: 45
Нардепы подготовили компромиссный проект закона о "зеленом" тарифе
Нардепы подготовили компромиссный проект закона о "зеленом" тарифе
10
 Просмотров: 216
Обнародовали расписание встречи "нормандской четверки"
Обнародовали расписание встречи "нормандской четверки" Просмотров: 585
Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским
Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским Просмотров: 324
Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия
Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия Просмотров: 387
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 13988
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua