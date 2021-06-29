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вторник, 29 июня 2021 16:30

Нефедов прокомментировал 5 млрд без тендеров ко Дню Независимости

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Нефедов прокомментировал 5 млрд без тендеров ко Дню Независимости
"Министерство инфраструктуры, кроме как распилить средства на "Большой стройке" скорее, больше ни о чем не думает", говорит Нефедов. Фото: Газета "День"

Чиновники вписали к празднованию Дня Независимости инфраструктурные объекты на 5 млрд грн, чтобы украсть на них деньги. Тех, кто говорит о коррупции, шантажируют востребованностью новых дорог и аэропортов. Об этом Gazeta.ua рассказал Максим Нефедов, депутат Киевского городского совета, бывший председатель Государственной таможенной службы. Один из основателей системы "Прозорро".

"Придумали классную историю: давайте назовем празднованием Дня Независимости что угодно. Строительство аэропорта будет тоже празднованием. Главное не построить, а заключить контракт. А потом - можно несколько лет строить. Ситуация - очень печальная. Министерство инфраструктуры, кроме как распилить средства на "Большом строительстве" скорее, больше ни о чем не думает", - говорит Нефедов.

Также добавляет: "Говорить, что строительство важное и поэтому не нужен конкурс - это удивительный шантаж. Надо строить аэропорты. Но это не значит, что надо воровать на этом. "Если не позволите украсть, то мы не купим для вас лекарство" - это абсурдная ситуация. Всех налогоплательщиков держат в заложниках. Стройте аэропорт, проведите тендер. Но тендер провести не могут или не хотят. Или есть договоренности".

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Это распил средств в духе "простых решений", говорит Нефедов. Продолжает: "Когда говорят, "что вам тендеры и документы? Просто отдайте дорогу нормальному подрядчику. Вы что, не договоритесь о цене?". Конечно, договорятся, это и приятнее. Есть объяснение, почему нельзя провести аукцион. Турки сейчас строят эпохальный проект - мост через Босфор. Они провели тендер. Снизили цену, было много участников. Хотели сэкономить и сделать качественно. Если есть желание сделать дорого, то аукционы и подотчетность мешают".

Эти объекты включают в подготовке ко Дню Независимости, чтобы обойти "Прозорро" и тендеры, добавляет Нефедов. "Чтобы отдать заранее согласованным подрядчикам. Это странный коррупционный механизм, которого я раньше не видел. Периодически для праздников и чемпионатов делают исключения. Мотивируют это тем, что "нам надо срочно, мы не успели". Например, с Евровидением. Там есть мотивация, потому что нужно сделать, это не перенесешь. Заканчивается все одинаково: с Евровидением, например, директор уволился в день проведения конкурса, не заплатил даже зарплату своим сотрудникам. Они потом митинговали под Кабмином. Этот директор в своей же компании покупал кресла. Всегда, кому нужно "срочно", имели причину - коррупцию. Но это было "по-скромному": миллионы гривен".

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"В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС важным было уменьшение исключений, которые не проходят через "Прозорро". Все это время их хотят увеличить. Борьба продолжается все время. Сейчас зарегистрировали законопроект, что Антарктические экспедиции должны проходить без конкурса", - добавляет Нефедов.

Ко Дню Независимости Кабмин планирует потратить 5 млрд 423 млн грн вне системы "Прозорро". Парламент внес изменения в закон "О государственных закупках". В Министерстве финансов говорят, что деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. Модернизацию шести аэропортов - в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукачево. Развитие европути Киев - Львов - Скнилов. Завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса и больницы Охматдет. На праздничные торжества в Киеве и Одессе 24 августа потратят 100 млн грн.

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29
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