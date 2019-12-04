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среда, 04 декабря 2019 17:22

"Недо**анный пес. Нашел твою любовницу" - СМИ опубликовали новые угрозы Портнова прокурору

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Сотрудник Генеральной прокуратуры Александр Божко, который неоднократно получал сообщения с угрозами от бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова, пожаловался на него в Совет прокуроров.

Прокурор подал сообщение, в частности, о вмешательстве бывшего чиновника и фигуранта его производства в его деятельность как правоохранителя, пишет "Слідство.Інфо"

Божко указал, что по меньшей мере трижды получал угрозы насилием от Портнова. Также правоохранитель отметил, что в своем Telegram-канале чиновник времен Януковича неоднократно призывал "совершать незаконные действия" в отношении других прокуроров.

"Указанное безусловно свидетельствует о незаконном вмешательстве Портнова А. В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой для органов прокуратуры в целом".

После выхода новости издание сообщило, что Портнов направил Божко очередное сообщение с угрозами.

 

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Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства по нему, сообщают журналисты.

Угрозы из номера Портнова получали сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого не называют.

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04
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