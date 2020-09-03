"Нечеловеческая расправа Кремля": МИД Украины официально отреагировало на отравление Навального

В МИД отреагировали на отравление Навального. Фото: Лига

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении украинского ведомства.

Международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту "нечеловеческую расправу Кремля" над Навальным.

"Только единодушная решительная позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в МИД Украины.

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Напомним, 20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".