"Нечеловеческая расправа Кремля": МИД Украины официально отреагировало на отравление Навального

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 540
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 504
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1602
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 306
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 531
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1440
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3564
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8091
Фото
Все фото
4
2
3
6
5
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
&quot;Зеленский, выйди к людям&quot; - активисты пикетировали съезд &quot;Слуги народа&quot;
"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Видео
Все видео
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2349
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 927
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5868
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 351
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 00:30

"Нечеловеческая расправа Кремля": МИД Украины официально отреагировало на отравление Навального

  Комментировать
&quot;Нечеловеческая расправа Кремля&quot;: МИД Украины официально отреагировало на отравление Навального
В МИД отреагировали на отравление Навального. Фото: Лига

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении украинского ведомства.

Международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту "нечеловеческую расправу Кремля" над Навальным.

"Только единодушная решительная позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в МИД Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроз жизни нет: сообщили о нынешнем состоянии Навального

Напомним, 20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нечеловеческая расправа Кремля": МИД Украины официально отреагировало на отравление Навального». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 88241
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 16272
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 13707
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ Просмотров: 11484
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 8622
Политика
ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения войск: решение по обмену пленных нет
ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения войск: решение по обмену пленных нет Просмотров: 18
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
4
 Просмотров: 252
Суркисы выиграли в суде у государства $ 350 млн
Суркисы выиграли в суде у государства $ 350 млн Просмотров: 180
Ізраїль та ОАЕ підписали першу угоду у сфері фінансів та інвестицій
Ізраїль та ОАЕ підписали першу угоду у сфері фінансів та інвестицій Просмотров: 36
Зеленский превращается в худшую копию Януковича - Лерос
Зеленский превращается в худшую копию Януковича - Лерос Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 17611
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua