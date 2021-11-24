"Не знаю где и как президент праздновал день рождения Ермака" - спикер Зеленского

Никифоров не знал о праздновании дня рождения Ермака. Фото: Радио Свобода

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отреагировал на расследование празднования дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака в Карпатах.

Он не знает, как Владимир Зеленский проводит свое свободное время, заявил Никифоров в комментарии "Украинской правде".

Он отметил, что не знает, был ли глава государства в Карпатах на праздновании юбилея Ермака. Видел Зеленского в пятницу, воскресенье и понедельник.

Пресс-секретарь президента затруднился ответить, в какое время Зеленский ушел с работы, а также был ли он на рабочем месте до конца рабочего дня, напомнив, что сообщать такую ​​информацию "это вопрос безопасности". Он затруднился назвать точное время, когда президент прибыл на работу в понедельник

Сам Никифоров подчеркнул, что "ни в Киеве, ни в Карпатах, нигде" не участвовал в праздновании юбилея главы Офиса президента.

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Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали 50-летие главы ОП Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах в воскресенье, 21 ноября. Чтобы доставить гостей в резиденцию президента "Синегора", использовали вертолеты ГСЧС.