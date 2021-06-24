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четверг, 24 июня 2021 20:23

"Не стоит впадать в панику" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС

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&quot;Не стоит впадать в панику&quot; - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Константин Батозский: "Не стоит впадать и панику или истерику. Пора взрослеть и смотреть на вещи прагматично". Фото: Gazeta.ua

Опасения главы МИД Дмитрия Кулебы, что инициативы по восстановлению саммитов между ЕС и Россией угрожают санкционной политике, не имеют под собой почвы. В Европейском Союзе на первый план всегда выносятся экономические, а не политические вопросы. Украине следует развивать экономику и привлекать европейских инвесторов, будет служить надежной защитой от экспансии РФ. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Константин Батозский.

"Не думаю, что снять санкции с России будет легко, – утверждает он. – Европейский Союз – это не две страны, это большое образование. Решение о санкциях принималось консенсусом, большинством голосов, и так же может быть отменено только большинством голосов. Поэтому большой угрозы снятия санкций нет".

Проблема заключается в том, что Украина как государство не понимает сути Европейского Союза, считает политолог.

"Мы думаем, что ЕС – это политическое объединение, тогда как на самом деле это прежде всего объединение экономическое. Именно сотрудничество в экономике является смыслом существования Евросоюза. Мы считаем, что в Брюсселе в первую очередь решаются политические вопросы, хотя они на самом деле второстепенные. Поэтому следует абсолютно спокойно воспринимать подобные ситуации. Мы должны защищать свои позиции, использовать поддержку дружественных нам стран: Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии. Надо проводить собственные саммиты и выстраивать экономическое сотрудничество, потому что только оно нас защитит от подобных угроз".

Россия всегда использует любую возможность навязать Европе свою волю, говорит Батозский.

"Европа не является монолитной. Существуют различные сферы влияния. Мы должны продвигать свою повестку дня в противовес российской. Не стоит ожидать, что Европа совсем прекратит общение с РФ. Экономический диалог между Россией и Западом будет всегда. Будут совместные экономические проекты вроде газопровода "Северный поток-2". Единственное средство защиты – выстраивать свои позиции, свою повестку дня, привлекать европейских инвесторов в Украину".

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Политолог решительно отрицает утверждение, что восстановление саммитов Россия-ЕС является дипломатическим поражением Украины.

"Мы очень чутко все воспринимаем, в черно-белых категориях, поражение – проигрыш. В дипломатии не существует окончательных поражений. Это новая ситуация, из которой нужно искать выход. Это вызов, это проблема, решение которой нужно найти, но отнюдь не поражение. Поэтому не стоит впадать и панику или истерику, потому что из-за этого нас не понимают в Европе. Пора взрослеть и смотреть на такие ситуации с прагматической точки зрения", – считает он.

То, что украинская власть предлагает провести встречу Зеленского с Путиным, и при этом считает, что европейские лидеры не должны с ним встречаться, является следствием недостатка профессионализма.

"Наша власть, а конкретно президент и его ключевые советники очень наивно воспринимают политику и дипломатию, действуют больше импульсивно, чем рационально. Поэтому во власти присутствует определенный дуализм: существуют два центра формирования внешней политики – Офис президента и Министерство иностранных дел. Из-за этого дуализма у нас очень противоречивая внешняя политика. Поэтому и возникают заявления, подобные тому, которое озвучил Кулеба", – заключает Константин Батозский.

Идея саммита между Евросоюзом и Россией является опасным отклонением от политики санкций. В 2014 году такие саммиты заморозили именно на фоне российской агрессии против Украины.
Киев уверен в отсутствии оснований для возобновления диалога такого уровня, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе.

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