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вторник, 20 августа 2019 18:21

"Не стать рабами вождей" – нардеп дал совет будущим "слугам народа"

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&quot;Не стать рабами вождей&quot; – нардеп дал совет будущим &quot;слугам народа&quot;
Верховную Раду должен возглавить лидер СН Дмитрий Разумков. Фото: ТСН

Руководство "Слуги народа" пытается навязать депутатам свою позицию. Чтобы не стать рабами, будущие парламентарии должны оставаться собой.

Такой совет "слугам народа" дал народный депутат парламента VIII созыва Игорь Лапин в эфире одного из телеканалов.

"Могу только посоветовать им не терять своего "я", отойти как можно быстрее от рабовладельческого периода, который им предлагают их вожди. Я прекрасно понимаю, как там будут уживаться Макс Бужанский и тот же народный депутат из 95-й бригады [Игорь Герасименко], который прошел войну. Думаю, там будут не только лебедь, рак и щука. Там еще будут медведь, цыгане и балалайки.

В этом контексте могу посоветовать одно: народный депутат - это не раб. Это человек, который несет ответственность перед своими избирателями, перед народом Украина. Возможно, эта ответственность сегодня политическая. Но Янукович тоже думал, что у него политическая ответственность, а оказалась криминальная. Поэтому желаю им не стать рабами их вождей", - сказал Лапин.

Он отметил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк никогда не позволял себе оскорблений в адрес партийцев.

"Я себе даже представить такого не могу", - добавил Лапин.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.

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