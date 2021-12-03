Не ожидаем присоединения Украины к ЕС - Еврокомиссия

В ЕС ожидается присоединение западных Балкан. Фото: УП

В Европейской комиссии сообщили, что сейчас о вступлении Украины в ЕС речь не идет.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

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"Не ожидаем присоединения Украины к ЕС. Речь идет о Западных Балканах, а не об Украине. Это соседняя страна-партнер, с которой мы развиваем партнерство в рамках Соглашения об ассоциации. Мы знаем об ее европейских стремлениях. Мы развили это партнерство как часть Соглашения об ассоциации, которая является наиболее амбициозной из Соглашений, которые у нас есть с соседними странами. Сейчас мы работаем на основе Соглашения об ассоциации с Украиной", - сказал Стано.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре прошлого года в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.