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суббота, 02 ноября 2019 15:05

"Не надо спрашивать у людей" – Вакарчук дал совет Зеленскому

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&quot;Не надо спрашивать у людей&quot; – Вакарчук дал совет Зеленскому
Вакарчук заявил, что Зеленский не должен спрашивать в украинцев как вернуть Донбасс. Фото: Укринформ

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что президент Владимир Зеленский должен реализовать свой план по возвращению мира на Донбассе, а не спрашивать у людей, что ему делать.

По словам Вакарчука, президент - верховный главнокомандующий и должен проявить лидерство в военных и геополитических делах. Об этом нардеп заявил в эфире токшоу "Свобода слова" Савика Шустера.

"У нас президент - верховный главнокомандующий, он должен идти вперед. Это очень важно в военных и геополитических делах. Люди доверяют президенту, осуществляющему международную политику. Он выиграл выборы с тем, что у него есть план, как сделать мир. Если такой план у него есть, пусть он его реализует. Но не надо спрашивать у людей, вот вы меня выбрали, а теперь скажите, что мне делать. Так нельзя. Он должен проявить лидерство и делать то, в чем уверен. Но при этом должен четко объяснить свои шаги обществу и идти вперед", - подчеркнул Вакарчук.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом.

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