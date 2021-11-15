Не надо паниковать - Арахамия о скоплении российских войск

Арахамия: не надо нагонять панику в обществе. Фото: Обозреватель

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал не нагонять панику из-за скопления российских войск у границы Украины.

"Все эти сигналы серьезные, и надо на них реагировать правильным путем. Но я не считаю, что надо нананять какую-то панику в обществе. Четыре или пять месяцев назад тоже было большое скопление российских войск, передвижение, обучение и так далее. И очень многие наши партнеры открыто реагировали и предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях. И таким образом, удалось этот вопрос приостановить и уладить", - сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Он не считает уместным сзывать парламент для рассмотрения ситуации на границе.

"Сейчас делать какое-то чрезвычайное заседание парламента – надо тогда понимать, какую повестку дня ставить на это заседание", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Арахамия напомнил, что парламент принял закон "Об основах национального сопротивления".

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"Для того, чтобы формировать так называемую территориальную оборону и увеличить количество Вооруженных сил. Мы выделили на это достаточный бюджет, мы работаем с международными партнерами, в том числе со странами НАТО. Четыре очень больших военных межнациональных учений было в этом году. Государство реагирует со всеми своими институтами", объяснил он.

Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных.