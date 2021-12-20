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понедельник, 20 декабря 2021 12:26

"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым

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&quot;Не ко времени&quot; - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Владимир Гройсман уверяет, что его политсилу не финансируют олигархи. Фото: Сергей Старостенко

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман не планирует политическое объединение с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом рассказал в интервью журналу "Країна".

"Аваков говорит, что должен быть адекватный диалог между политиками. Но объединение сейчас неактуально для нашей политической силы. Хочу прямых отношений с украинцами. Всегда брал обязательства перед ними, а не перед политиками и президентами", - сказал Гройсман.

Развитие собственной партии "Украинская стратегия Гройсмана" назвал главной целью на 2022 год. Готовится к парламентским выборам в 2023-м.

"У нас уже почти 700 депутатов местных советов. Команда растет. Не буду перечислять фамилии. Но хочу, чтобы они были в разделе истории Украины о тех, кто строил страну, а не в списке разрушителей", - говорит политик.

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Гройсман уверяет, что его политсилу не финансируют олигархи.

"Областные организации сами себя финансируют. Я делаю определенные взносы", - говорит он.

22 ноября на праздновании дня рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе гостями были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон, бывший нардеп Николай Катеринчук, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, экс-советник президента РФ Андрей Илларинов. Также на вечеринке был олигарх Ринат Ахметов. Обсуждал кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах, по информации журналиста Михаила Ткача.

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