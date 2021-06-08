"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого угощал шашлыком Зеленский

Айдер Муждабаев не подбирал слов в оценке. Фото: Facebook

Президента Владимира Зеленского на шашлыках "облепили" те, кто работал на прокремлевских телеканалах Медведчука. Об этом сказал журналист Айдер Муждабаев на YouTube-канале.

"Что мне было противно, когда я увидел День журналистики с шашлыками? Единственное к кому у меня нет вопросов с этой встречи, это к шашлыку. Судя по всему он был вкусный", - отметил Муждабаев.

"Не люблю о персоналиях высказываться. Я буду называть, вот на букву Г - это не журналистика. Это медийный манипулятор. Есть такая профессия - имитировать журналистику. Циники, которые зарабатывают своим искусством мимикрии. Такие вещи - это ложные посылы украинцам. Потому что ни Наташа ведущая, ни вот этот вот товарищ на букву Г, они не являются журналистами.

Очень неприятно, что люди откровенно антиукраинские, пророссийские, замечает это Зеленский или нет, льнут к нему. Хотят быть ближе, прикоснутся. Если было бы можно вцепится в Зеленского и висеть на нем, они бы вцепились и висели.

Я был один раз на ток-шоу у этой Наташи, это абсолютное пророссийское дно. Там такой на букву Б депутат, который ватник, полностью прописан заранее сценарий, абсолютно манипулятивные посылы.

Там была (на пикнике с президентом. - Gazeta.ua) Севгиль Мусаева из "Украинской правды", Саша Мартыненко из "Интерфакса" - они журналисты. Но как туда могут попадать такие люди, как человек на букву Г. Который пытался вымарать из статьи о нем в украинской Википедии, что он работал на медведчуковских каналах. А сейчас работает, кажется, на ахметовском.

Люди-хамелеони, приспособленцы, исключительно про бабло, облепили Зеленского со всех сторон. Это ужасно выглядело на фоне того, что в стране есть хорошие журналисты, с которыми не стыдно поесть шашлыка", - сказал журналист.

"Ничего плохого в самом шашлыке я не вижу, и в неформальном общении. Я вижу ужасный ущерб для восприятия общества - неразборчивость. Шашлык - нормально, можно есть. Рядом - российская отрава, которая каждый день на протяжении всех лет войны врала про Украину.

К ним не хватало, конечно, "России 1", - отметил Муждабаев.

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На прошлой неделе накануне Дня журналиста президент Владимир Зеленский возил представителей СМИ в резиденцию "Залісся". Он угощал шашлыком бывших ведущих телеканалов, связанных с подозреваемым в государственной измене нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.