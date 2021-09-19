Назвали самых больших лжецов в Раде

В 2020 году наибольшим лжецом среди политиков в Украине оказался народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Об этом сообщил проект VoxCheck

В течение прошлого года аналитики просмотрели все главные политические ток-шоу страны и отбирали из них фактологические цитаты - те, которые можно проверить.

Далее в рейтинге лжецов идут нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

В первой пятерке - четыре представителя ОПЗЖ.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, хотя и наговорила гораздо больше фактологических цитат, чем ее коллеги в ВР, в 2020 году оказалась в середине рейтинга, говорится в исследовании.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко был более чем вдвое правдивее за Тимошенко, а президент Владимир Зеленский - еще на 60% правдивее за Порошенко. Впрочем, все равно президент сказал правду в менее чем половине случаев. И это ухудшение по сравнению с 2019 годом, когда 53% высказываний президента были правдивыми.

В 2020 году "лживая пятерка" чаще всего распространяла фейки и манипуляции, которые часто можно встретить в российских СМИ - о бедности, к которой якобы привели распад СССР, земельная и медицинская реформы, о МВФ и внешнем управлении, а также о тарифах на коммунальные услуги. Реже говорили о языковых вопросах и русско-украинской войне.

Например, в июне прошлого года Шуфрич говорил неправду: "За 6 лет российской агрессии нет ни одного погибшего российского военного и ни одного пленного".

Российская Федерация с самого начала войны скрывает присутствие российских военных на востоке Украины. Однако пресс-центр ООС регулярно публикует информацию о потерях в вооруженных формированиях России. Так, в 2019 году на Донбассе зафиксировали 619 потерь российско-оккупационных войск, а в июне 2020-го ликвидировали 49 российских военных.

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Более того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН указывается 5650 потерь "вооруженных групп" за все время конфликта на востоке. В 2016 году Надежду Савченко обменяли на двух российских ГРУшников - Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Известны также другие примеры, когда Украина задерживала российских военных - десантников, спецназовцев ГРУ.

Дубинский в апреле прошлого года заявлял: "Страна находится по сути во внешнем управлении. Потому что так называемые фонды — называйте их фондами, банками, МВФами, — давшие Украине кредит, диктуют свои условия относительно и внутренней, и внешней политики нашего государства. Они говорят, когда кого назначать, можно ли кого-то уволить".

Международные фонды не диктуют условия по направлениям политики Украины. МВФ предоставляет кредиты под низкий процент, когда правительство страны обещает провести необходимые для будущего возвращения этих средств реформы. Вместе с представителями фонда разрабатывается план изменений, необходимых для улучшения экономической ситуации и для устойчивого роста.

Всемирный банк оказывает помощь во внедрении экономических реформ путем консультаций, совместных экономических исследований и утверждения займов для проведения реформ.

ЕБРР предоставляет целевые кредиты под частные и государственные проекты. Кредитует по трем основным направлениям: финансовый сектор, энергетика и инфраструктура.

VoxCheck отмечает: по-прежнему политики не слишком "дружат" с правдой - всего 160 из рассмотренных в рейтинге 736 цитат были правдивыми (22%). Больше всего врут представители ОПЗЖ - возможно, потому, что они преимущественно повторяют ложные нарративы российских СМИ.

"Новые" политики в 2020 году врали меньше, чем "старые". Однако доля правды в высказываниях президента снизилась. Если это "благодаря" приобретению политического опыта, то это нельзя считать положительной тенденцией.

Главными темами для обсуждения в прошлом году были коронавирус и связанные с ним медицинская реформа и вакцины, а также рынок земли.

В прошлом году внефракционный народный депутат, бывший "регионал" Вадим Новинский на седьмой год войны с Российской Федерацией рассказывал на телевидении, что в Украине произошел "переворот", а на востоке - гражданская война.